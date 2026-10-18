"Colombia es soberana y hará respetar lo que le pertenece": De la Espriella desde San Andrés

En la noche de este domingo, 18 de octubre de 2026, Abelardo de la Espriella dio una serie de anuncios en su alocución enfocados en el archipiélago de San Andrés. Entre lo dicho por el jefe de Estado se encuentra la soberanía del territorio, la piratería, inversión, pesca ilegal, seguridad marítima, entre otros avisos. Desde la cubierta de un buque de la Armada Nacional desplegado en aguas caribeñas, el mandatario dijo que el territorio de la isla "no lo trataremos como un adorno del mapa ni como un destino turístico de fin de semana".

Respecto a la situación jurídica del territorio, el mandatario afirmó que sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantiene soberanía plena, fundamentada en el artículo 101 de la Constitución, el tratado de 1928 y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. El jefe de Estado manifestó que "aquí no hay un metro en disputa, aquí no hay discusión, aquí está la patria". Explicó que cada isla genera un mar territorial de 12 millas náuticas con su espacio aéreo, lecho, subsuelo y zona contigua, añadiendo que "en los espacios marítimos que corresponden a Colombia nadie pesca, nadie explora y nadie investiga sin el permiso de la República". Asimismo, precisó la postura oficial al sostener que "ni un metro más de lo que el derecho le reconoce a Colombia, ni un metro menos de lo que tenemos derecho y de lo que nos pertenece". Sobre la pesca ilegal y la piratería, indicó que las autoridades marítimas actuarán bajo el marco legal.



De la Espriella anuncia decreto sobre líneas de base en San Andrés

Dentro de los anuncios institucionales, el mandatario hizo referencia al cumplimiento de la Ley 10 de 1978, la cual ordenó la delimitación de las líneas de base del archipiélago. Explicó que mientras en el continente dichas líneas se trazaron en 1984, en el sector insular el proceso permaneció pendiente. Al respecto, anunció que el próximo 30 de noviembre, en el aniversario de San Andrés, se expedirá el decreto oficial que fija las líneas de base con sus coordenadas geográficas exactas. Según expuso el jefe de Estado, la medida busca formalizar la delimitación según el derecho internacional, reiterando que "Colombia es soberana y hará respetar lo que le pertenece".

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En el ámbito socioeconómico, el mandatario planteó el desarrollo de un nodo logístico y marítimo en el Caribe occidental. Para incentivar el registro de naves bajo el pabellón nacional, anunció que acelerará una “reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales y para crear un procedimiento especial para embarcaciones de recreo con San Andrés como puerto de registro. El trámite será electrónico, expedito y seguro. Podrá iniciarse desde cualquier capitanía de puerto del país y mantendrá a San Andrés como puerto de registro cuando se cumplan los requisitos legales”.



Por último, De la Espriella abordó aspectos de la comunidad raizal y señaló que "comunidad raizal participará directamente de toda esta transformación. Se hará protegiendo el ambiente del archipiélago y la reserva de biósfera de Seaflower. Los bancos históricos donde pescaron los abuelos de los raizales tendrán prioridad para la pesca artesanal raizal. Ningún producto de la pesca ilegal entrará por nuestros puertos. El orden que la Armada impone en el mar lo impondrá en las islas nuestra fuerza pública. La seguridad y el orden son determinantes".



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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