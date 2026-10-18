¿Por qué fue el cruce de De la Espriella con gobernadora de San Andrés y representante a la Cámara?

Durante su visita a San Andrés, Abelardo de la Espriella tuvo una discusión con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes acusó de oponerse a la intervención del hospital departamental y de promover cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación de la Gobernación, el manejo de recursos públicos y la situación que atraviesa el centro asistencial. Asimismo, les atribuyó haber impulsado bloqueos frente a la medida adoptada por la Superintendencia de Salud. La entidad sustentó la intervención al señalar que 13 de los 59 servicios habilitados no se están prestando, además de evidenciar problemas en la disponibilidad de especialidades médicas y dificultades para garantizar atenciones en áreas como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.

En un video divulgado a través de sus redes sociales, De la Espriella les advirtió a ambas funcionarias que “no crean que no estoy enterado de lo que pasa en la isla y no crean que voy a dejar y voy a permitir que se siga haciendo lo que se ha venido haciendo”. Luego, dirigiéndose a la representante Jay-Pang Díaz, añadió: “usted sabe a qué me refiero”.



"Su marido está detrás de la contratación": De la Espriella a representante

El mandatario también aseguró que “toda la isla sabe cómo se manejan aquí los recursos, cómo se hace politiquería”. Acto seguido, señaló a la congresista al afirmar que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”. Ante esa acusación, la gobernadora respondió que “no es cierto”, a lo que De la Espriella replicó: “¿quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer, entonces, porque si usted cree que le puede seguir viendo la cara a la gente aquí y me la va a ver a mí, entonces están equivocadas porque yo soy otro tipo de presidente. Y me parece inadmisible lo que está pasando en la isla”.

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Finalmente, en medio del intercambio de palabras, el jefe de Estado sostuvo que “ustedes confunden la cortesía institucional con la complicidad… mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Entonces, les voy a pedir que no se atraviesen a eso, quieran ustedes o no”.

Por su parte, la Superintendencia de Salud también reportó deficiencias estructurales y operativas de carácter crítico, deterioro de la infraestructura, condiciones inadecuadas en algunos equipos y el incumplimiento de protocolos de bioseguridad, factores que respaldaron la decisión de intervenir el hospital.



#Política | En su visita a San Andrés, el presidente De la Espriella confrontó a la gobernadora y representante a la Cámara de ese departamento. ¿Cuáles fueron las razones? Le contamos.



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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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