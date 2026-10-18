En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PRUEBAS SABER HOY
MUSEO NACIONAL
LEÓN XIV
ATENTADO EN CAUCA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿Por qué fue el cruce de De la Espriella con gobernadora de San Andrés y representante a la Cámara?

¿Por qué fue el cruce de De la Espriella con gobernadora de San Andrés y representante a la Cámara?

De la Espriella señaló que la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz y la gobernadora Girley Natacha Ordóñez "mandaron a su gente a atravesarse" tras anuncio de intervenciones en el hospital departamental.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 18 de oct, 2026
Comparta en:
¿Por qué fue el cruce de De la Espriella con gobernadora de San Andrés y representante a la Cámara?
Girley Natacha Ordóñez, Elizabeth Jay-Pang Díaz y Abelardo de la Espriella -
Presidencia

Durante su visita a San Andrés, Abelardo de la Espriella tuvo una discusión con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes acusó de oponerse a la intervención del hospital departamental y de promover cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación de la Gobernación, el manejo de recursos públicos y la situación que atraviesa el centro asistencial. Asimismo, les atribuyó haber impulsado bloqueos frente a la medida adoptada por la Superintendencia de Salud. La entidad sustentó la intervención al señalar que 13 de los 59 servicios habilitados no se están prestando, además de evidenciar problemas en la disponibilidad de especialidades médicas y dificultades para garantizar atenciones en áreas como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En un video divulgado a través de sus redes sociales, De la Espriella les advirtió a ambas funcionarias que “no crean que no estoy enterado de lo que pasa en la isla y no crean que voy a dejar y voy a permitir que se siga haciendo lo que se ha venido haciendo”. Luego, dirigiéndose a la representante Jay-Pang Díaz, añadió: “usted sabe a qué me refiero”.

"Su marido está detrás de la contratación": De la Espriella a representante

El mandatario también aseguró que “toda la isla sabe cómo se manejan aquí los recursos, cómo se hace politiquería”. Acto seguido, señaló a la congresista al afirmar que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”. Ante esa acusación, la gobernadora respondió que “no es cierto”, a lo que De la Espriella replicó: “¿quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer, entonces, porque si usted cree que le puede seguir viendo la cara a la gente aquí y me la va a ver a mí, entonces están equivocadas porque yo soy otro tipo de presidente. Y me parece inadmisible lo que está pasando en la isla”.

Publicidad

Últimas Noticias

Gobierno energía a Ecuador en medio de crisis por bajos niveles de embalses
POLÍTICA

Gobierno de De la Espriella vuelve a vender energía a Ecuador: esto dijo presidente Noboa

CUT eligió nuevo presidente y anunció que mantendrá "oposición al Gobierno": ¿de quién se trata?
POLÍTICA

CUT eligió nuevo presidente y anunció que mantendrá "oposición al Gobierno": ¿de quién se trata?

Finalmente, en medio del intercambio de palabras, el jefe de Estado sostuvo que “ustedes confunden la cortesía institucional con la complicidad… mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Entonces, les voy a pedir que no se atraviesen a eso, quieran ustedes o no”.
Por su parte, la Superintendencia de Salud también reportó deficiencias estructurales y operativas de carácter crítico, deterioro de la infraestructura, condiciones inadecuadas en algunos equipos y el incumplimiento de protocolos de bioseguridad, factores que respaldaron la decisión de intervenir el hospital.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

Relacionados

Abelardo de la Espriella

San Andrés

Gobernación de San Andrés

Cámara de Representantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad