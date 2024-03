Con propuesta de una constituyente, ¿Petro se estaría convirtiendo en un presidente autoritario?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Cali para escuchar las peticiones y propuestas de la minga indígena. Allí el mandatario, en medio de su discurso, se refirió a las reformas sociales de su gobierno que están en apuros en el Congreso y habló de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, para cambiar la Constitución de 1991, que, justamente en campaña, él prometió defender.



“Si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó el jefe de Estado.

Estas declaraciones generaron una oleada de reacciones, a favor y en contra, desde distintos sectores. Analistas también se refirieron a lo que dijo el mandatario de los colombianos.

“Abrir la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente es abrir una caja de Pandora, es decir, es invitar a que se reforme la Constitución del 91, que es ya, de por sí, bastante garantista”, indicó Gabriel Cifuentes, analista político.

Anotó que “el segundo elemento que es importante analizar es que, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución Política del 91 establece un procedimiento”.

Publicidad

“El artículo 376 de la Constitución señala que el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, tienen que aprobar una ley de la República. Que será aprobada además no solo por el Congreso, sino revisada por la Corte Constitucional para que un tercio de la población nacional se manifieste frente a si está de acuerdo o no en convocar con esa asamblea”, explicó.

En ese sentido, Cifuentes explicó que “el discurso del presidente Gustavo Petro, que, al margen de las valoraciones políticas que se puedan hacer, tiene que surtir un proceso constitucional, un proceso legal, que en este momento parece de muy difícil consecución”.



Entretanto, el analista político Pedro Viveros considera que lo que el presidente Petro dijo en Cali presenta varias contradicciones y cree que incluso el mandatario reconoce que su gobierno fracasó.

Publicidad

“Tiene, en mi opinión, varias contradicciones porque él dice que no le funcionó la coalición. Después dice que no le formó un supuesto acuerdo nacional, que, yo personalmente, no vi a profundidad, y después sostiene que en el Congreso, con sus parlamentarios y su fuerza política, no le atendió el requerimiento de las reformas y que, por esas tres razones, emite un concepto y una opinión a la opinión pública colombiana para proponer una constituyente. En esos tres cosas, a mí me parece que el presidente está reconociendo, en 20 meses de mandato, que su gobierno fracasó”, comentó.

Viveros explicó que “cuando uno dice que ninguna de esas tres cosas le pasaron, pero ahora recurre a una constituyente, que tiene que pasar también por el cedazo del Parlamento y además por la Corte Constitucional, pues el presidente va a volver nuevamente a unas fauces, donde no ha podido salir en un atolladero parlamentario muy grande”.

“Por eso, creo que el presidente, cuando uno le sigue lo que opinó en Cali, la conclusión a la que uno puede llegar es que el presidente está mandando un mensaje (de) que su gobierno no funcionó y que su gobierno fracasó y a mí me parece que eso no es positivo para un gobierno que tiene 20 meses en el mandato”, remarcó.

Sobre si Gustavo Petro se está convirtiendo en un presidente autoritario con el planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Viveros respondió que la Constitución permite que el mandatario haga propuestas como esa.

Publicidad

“Voy a tener que hablar de mí. Yo me metí en el tema público por una cosa que se conoció como la Séptima Papeleta y que permitió la reforma de esta Constitución (la de 1991) que nos rige, pero en aquel momento hubo un acto supraconstitucional y se permitió que una fuerza política ciudadana como la que hicimos los estudiantes del momento permitiera la transformación de la Constitución, porque eso se permitía. En este caso, el presidente puede lanzar esas ideas, yo en eso no estoy en desacuerdo, él puede hacerlo”, expresó.

No obstante, apuntó que “lo que pasa es que eso tiene una Constitución” que hoy rige y que “no es la misma que regía antes de 1991”, cuando propuestas estudiantiles como las de ese entonces funcionó.

Publicidad

“Hoy vuelve nuevamente el presidente a caer en ese empantanamiento que él tiene en el Congreso porque, cualquier propuesta que haya de reforma de la Constitución nuestra, tiene que pasar por el Congreso y no creo que sean por mayorías simples, son mayorías cualificadas. O sea, que sería mucho más complejo hacer ese tipo de ideas y por eso yo sostengo que, si el presidente recurre al sitio donde no le ha logrado salir adelante las reformas que él quiere, pues creo que el Gobierno está fracasando”, sentenció.