¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente, el tema del que Petro habló en Cali?

Desde Cali, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que habló de una Asamblea Nacional Constituyente, una figura que ya se ha utilizado en Colombia. ¿Cómo se convoca y cuáles son sus repercusiones?



Una Asamblea Nacional Constituyente es una figura con la que cuenta la Constitución Política para poder reformarse. Así está plasmado en el artículo 374 de la carta magna, que reza que “la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo”.

Para que la Constitución Política de Colombia sea modificada mediante una Asamblea Nacional Constituyente, el Senado de la República y la Cámara de Representantes deben aprobar una ley para convocar a los colombianos a elecciones.

Según el Canal Institucional, posteriormente se debe pasar a sanción presidencial y el jefe del Estado deberá enviarla a la Corte Constitucional, que deberá definir sobre su constitucionalidad.

En las urnas, los ciudadanos deberán decidir si es justificado el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente en los tiempos y composición que haya definido el Congreso.

Publicidad

El tarjetón de ese ejercicio electoral tiene las opciones de voto “sí” y “no”. Además, los temas que se tratarán dentro de esa figura.

Para que la Asamblea Nacional Constituyente sea convocada, debe ser aceptada por lo menos por la tercera parte de los integrantes del censo electoral.

Publicidad

Una vez los ciudadanos acepten la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente deberán elegir, en otro ejercicio, qué personas la integrarán en un número de curules definidas por ley y aprobadas por el Congreso.

Desde el momento en el que quede conformada la Asamblea Nacional Constituyente, "quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones".

En 1991, Colombia convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para promulgar una nueva Constitución Política en reemplazo de la carta magna de 1886.

¿Qué dijo Petro sobre una constituyente?

Publicidad

“No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo el jefe del Estado.

Esta declaración del presidente Gustavo Petro se produjo durante la tarde de este viernes, 15 de marzo de 2024.