Corte Constitucional le jala las orejas a Supersalud por "mala calidad de la información"

La Corte Constitucional realizó una audiencia para evaluar el cumplimiento del sistema de salud a los pacientes. Durante la diligencia, el presidente del alto tribunal hizo un fuerte llamado a la Superintendencia Nacional de Salud.



José Fernando Reyes cuestionó al Gobierno, incluida la Superintendencia de Salud, pues señala que no hay un diagnóstico serio, que a veces se les piden unas cifras y las entregan incompletas, lo que provoca que se agrave aún más la situación y que se creen políticas públicas para toda la crisis.

No obstante, también les jaló las orejas a los organismos de control, argumentando que no se sabe qué agenda están siguiendo en este momento, teniendo en cuenta que no hay imputaciones respecto a los hechos de corrupción que se ejecutan en materia de salud.

"La Superintendencia nos dice que no tiene problema sobre la calidad de la información, esa es una de sus funciones, tenía que haber siquiera una indagación, señor representante de la Superintendencia. Muy mala calidad de la información. No nos contestan y nos quedamos con las manos cruzadas. ¿Para qué es el poder punitivo?, ¿y el del fiscal?, ¿y el suyo, señor delegado de la Superintendencia? Creo que es muy grave. Quisiera que ustedes aquí, en esta sesión técnica, nos digan de verdad qué clase de agendas tienen en la persecución de la corrupción, pero, además, de la mala calidad de la información que al final frustra las políticas públicas", reclamó el presidente de la Corte.



Ministro de Salud habló de crisis en Compensar

A esta audiencia también fue citado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien señaló que ellos están cumpliéndoles a las EPS, que no les están quitando dinero, pero también habló sobre la situación en Compensar y señaló que estudiarán el tema.

Jaramillo dijo que se reunirá con los representantes de esta EPS para buscar alguna salida, pero que toda esta situación le da la razón al Gobierno. El jefe de la cartera mencionó que, mientras la reforma estuvo en el Congreso de la República, muchas EPS les informaron que estaban interesados en liquidarse.

"Muchas EPS ya nos habían dicho a nosotros que querían transformarse y estaban esperando que se pudiera tramitar la ley. Hoy están en una situación supremamente compleja y vean ustedes cómo Compensar ha tomado una determinación, y seguramente no es solo Compensar, sino que puede ser cualquier otra. Entonces tenemos que buscar alternativas y soluciones que no están dentro de ese marco, porque para eso hay que cambiar la ley", recalcó el ministro de Salud.

Otros de los citados a esta audiencia fueron los pacientes, quienes han señalado que ante la solicitud de liquidación de Compensar, ellos creen que otras EPS tomarían el mismo camino. También denuncian que no son escuchados.



"Creemos que la tendencia va hacia allá porque la sostenibilidad del sistema no aguanta más. Todo el mundo está perdiendo plata y, si no hay plata, nadie va a atender a los pacientes y hoy se está poniendo en peligro la estabilidad de muchas organizaciones y la vida de los pacientes", expresó Denis Silva, paciente.



"El señor ministro no nos recibe a los pacientes, recibe a los que piensan como ellos, a los del mismo grupo político. Y la salud no tiene color político ni tiene ninguna condición, la salud es para todos los colombianos", agregó María Inés Delgado, vocera de pacientes renales.

La Corte Constitucional evaluará dichas declaraciones y la respuesta que el Gobierno le está dando a todas las órdenes para que se les cumpla a los pacientes que no tienen servicio de salud.