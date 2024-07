Corte Suprema ordenó la conducción de Miguel Polo Polo por no asistir a una diligencia

El congresista Miguel Polo Polo fue citado a una diligencia de indagatoria por un proceso que se adelanta en su contra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de injuria.

Los hechos están relacionados con una querella que instauró el exsenador Gustavo Bolívar, hoy director de Prosperidad Social.

El representante Miguel Polo Polo no asistió a la citación y el magistrado instructor ordenó su conducción.

¿Qué respondió Miguel Polo Polo?

Tras conocer la noticia de la conducción, el parlamentario, en su cuenta de X, manifestó que asistirá a la diligencia.

“A la opinión pública le informo que me acabo de enterar por mi abogado que la corte acaba de emitir una orden de conducción hacia mi persona. Le informo a la Corte Suprema de Justicia que ya me dispongo a asistir a la diligencia. Siempre honro y respeto a la justicia y siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad”, recalcó Polo Polo.

