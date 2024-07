Daniel Carvalho dice que Petro "renunció a gobernar" por pensar en elecciones de 2026

El representante a la Cámara por el Partido Verde Oxígeno Daniel Carvalho expresó su preocupación ante la gestión del presidente Gustavo Petro y dijo que el jefe de Estado abandonó sus responsabilidades porque está pensando en las elecciones del 2026. Para el funcionario, esta situación podría devolverle el poder a la derecha en Colombia.

>>> Vea más: Efraín Cepeda asegura que no ve ambiente en Congreso para fast track propuesto por Petro

En entrevista con Blu Radio, el representante Carvalho manifestó que el presidente Petro “se niega a mirar a los ojos generalmente a su interlocutor. Cuando uno ve que el presidente le dedica horas y horas de tuits y de tiempo a hablar del conflicto en Gaza, pero no se refiere a los problemas de orden público en Cauca o en el norte antioqueño, cuando uno ve que el presidente no cumple la agenda, que le llega tarde a las víctimas, a los líderes afro, a los líderes en el Cauca, al Ejército Nacional, a mandatarios internacionales, cuando uno ve que el presidente aparentemente renunció a gobernar y ya no sé si hablamos del 2026 o de una futura Constitución, lo que me da a entender a mí es que a él le aburre el ejercicio de Gobierno".

Carvalho sostuvo que a Gustavo Petro "le encanta es hacer campaña y echar discursos, pero el día a día de la administración pública, que es tomar decisiones, corregir cosas, al presidente eso no parece importarle. Se nota en su actitud y en los resultados de la ejecución”.

Publicidad

"Colombia va a retornar a manos de la derecha": Daniel Carvalho

Para el representante Daniel Carvalho, la administración del presidente Petro podría devolverle el poder a la derecha en las elecciones presidenciales de 2026. "Lo que está sucediendo es que en las próximas elecciones el país, posiblemente, va a retornar a manos de la derecha", agregó.

Para Carvalho, el gobierno del presidente Gustavo Petro generó grandes expectativas por ser progresista y alternativo, pero “ha fallado en cumplir sus promesas”.

Publicidad

Por otra parte, el representante habló de la propuesta de un acuerdo nacional por parte de Gustavo Petro. Carvalho expresó que, aunque el presidente habla del tema, “cualquier crítica hacia su gobierno es inmediatamente descalificada. Infortunadamente, no le creo a esa aparente voluntad de diálogo y de acuerdo nacional".

Por último, Daniel Carvalho criticó que el Gobierno no ha ejecutado las promesas que hizo en campaña en las regiones más necesitadas del país: “Recientemente, yo estuve en el Chocó, el Urabá, el Amazonas. Son territorios y poblaciones supuestamente priorizadas por este Gobierno y lo que dicen es que todo se ha quedado en discurso y que allí no ha pasado nada”.

>>> Le puede interesar: ¿Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara, es realmente un aliado de Petro?