Daniel García-Peña, embajador de Colombia en EE. UU.: “No se trata de quién ganó o quién perdió"

Tras la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que se prolongó el pasado domingo por más de 10 horas y en la que ambos países amenazaron con subir aranceles a los productos hasta en un 50%, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, le contó a Noticias Caracol cómo se logró restablecer las relaciones.

García-Peña reveló que desde diferentes sectores económicos y políticos "hubo llamados a mantener la cabeza fría".

"Aquí no se trata de quién ganó o quién perdió, o de quién reculó o quién no reculó. Los dos lados logramos entender la importancia de esto y tomamos medidas que son de ayuda clave para los dos países. Acá hubo un gana gana, no se trata de quién se arrodilló o quién no se arrodilló", expresó el embajador.

