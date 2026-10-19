¿Decreto para delimitación marítima en San Andrés podría reabrir disputa entre Colombia y Nicaragua?

El Gobierno Nacional anunció una nueva medida relacionada con la delimitación de los espacios marítimos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio cuya jurisdicción ha sido objeto de controversias con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Durante una alocución presidencial realizada desde un buque de la Armada Nacional, el presidente Abelardo de la Espriella informó que el próximo 30 de noviembre firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago. Según explicó, la decisión permitirá establecer las coordenadas oficiales desde las cuales se medirán los espacios marítimos correspondientes a las islas, los cayos y las formaciones arrecifales.

"Este Gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia. El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano y, desde ese decreto que firmaremos en noviembre, lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir", indicó. El anuncio también incluyó medidas relacionadas con la presencia de la Fuerza Pública, la pesca artesanal, el registro de embarcaciones y el desarrollo de actividades portuarias en el Caribe. Sin embargo, la decisión de avanzar con la delimitación vuelve a poner sobre la mesa las implicaciones jurídicas y diplomáticas de la relación con Nicaragua.



En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, el excanciller Julio Londoño explicó que la iniciativa se fundamenta en una ley expedida en 1978 y que su aplicación dependerá de las disposiciones del derecho internacional del mar. También señaló que los fallos emitidos por la CIJ en 2012 y 2022 cerraron jurídicamente las principales reclamaciones nicaragüenses sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.



¿Qué busca Colombia con el decreto de líneas de base de San Andrés?

Durante su intervención, el presidente sostuvo que la medida responde a una disposición legal que lleva décadas pendiente. De acuerdo con su explicación, la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 ordenó establecer las líneas de base del archipiélago, pero el proceso no se habría completado de la misma manera que ocurrió con la delimitación correspondiente al territorio continental. El mandatario aseguró que el decreto se expedirá el 30 de noviembre, fecha en la que se conmemora el cumpleaños de San Andrés, y que las coordenadas quedarán incorporadas en las cartas náuticas oficiales de Colombia.

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"Se trata de un acto de soberanía porque vamos a medir, a cartografiar y a publicar lo que es nuestro, con la precisión que exige el derecho internacional y con la responsabilidad y el orgullo que demanda la patria. Colombia es soberana y hará respetar lo que le pertenece. Por eso, también vamos a implementar una política de defensa integral del territorio para que la presencia de nuestra Fuerza Pública sea total y para que se defiendan desde todos los confines de la patria los altos intereses de la República", agregó el mandatario.



Sobre el procedimiento, Londoño explicó que el Gobierno estaría retomando una facultad prevista en la legislación colombiana y que la Armada Nacional habría adelantado trabajos técnicos para identificar los puntos de referencia del archipiélago. "Yo creo que lo único de lo cual se trata es que el presidente está 'echando mano' a una vieja ley del año de 1978 en el sentido de señalar desde dónde se miden los espacios marítimos en las islas y cayos del archipiélago de San Andrés", señaló el excanciller. El experto agregó que la determinación de esos puntos requiere un trabajo cuidadoso sobre las formaciones que integran el territorio insular, con el propósito de establecer desde dónde se medirán los espacios marítimos correspondientes.



¿El decreto puede generar una nueva disputa con Nicaragua?

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio es si la expedición del decreto podría abrir una nueva controversia internacional con Nicaragua o modificar la situación jurídica que dejaron los fallos de la Corte Internacional de Justicia. El presidente aseguró que Colombia buscará un acuerdo bilateral con Managua para resolver los asuntos pendientes, pero descartó cualquier cesión territorial. Durante la alocución, expresó: "Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores". También planteó que la negociación entre los dos países debe desarrollarse bajo el reconocimiento de sus respectivas soberanías y con respeto por las normas que regulan los espacios marítimos.



En la entrevista, Londoño consideró que la controversia jurídica principal ya está resuelta. Según explicó, las decisiones de la CIJ de 2012 y 2022 establecieron aspectos fundamentales sobre la soberanía de Colombia en el archipiélago y la delimitación marítima con Nicaragua. "El caso jurídicamente está cerrado. La Corte cerró el caso completamente con dos fallos fundamentales, 2012 y 2022", afirmó. No obstante, el alcance concreto del nuevo decreto dependerá de sus disposiciones y de la manera en que se establezcan las coordenadas. "Habrá que ver cuál es el sentido del decreto que todavía no lo conocemos", indicó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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