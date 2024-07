Día cívico en Colombia: Petro responde a dirigentes en Antioquia por negarse al decreto

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar día cívico en Colombia para el lunes 15 de julio, por la final de la selección Colombia en la Copa América contra Argentina, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín decidieron no acogerse al decreto. Ante la negativa, el jefe de Estado respondió.

El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez optaron por no hacer parte del día cívico, como sí lo hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y varios dirigentes del país.

El presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, respondió a los mandatarios en Antioquia por no acogerse al día cívico en Colombia: "¿Extraño no? Que el pueblo antioqueño haga del lunes el día cívico. La alegría no se reprime".

¿Otros alcaldes también se opusieron al día cívico?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se opuso al día cívico decretado por Presidencia, a lo que Gustavo Petro también respondió desde su cuenta de X.

"Los decretos del Gobierno nacional se cumplen. Así que, al pueblo antioqueño y cartagenero, y a todo el pueblo colombiano, el presidente decreta: el lunes a festejar en paz. La alegría no se prohíbe", indicó el mandatario.

Además, agregó que "las banderas de Colombia griten libertad en Cartagena y comuna popular en Medellín".

El decreto 0880 del 12 de julio de 2024 determina el lunes 15 de julio como día de la unidad nacional para celebrar la actuación de la selección Colombia.

