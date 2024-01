¿Ecuador tiene intención de repatriar 1.500 presos colombianos? Minjusticia habló al respecto

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el Gobierno de Ecuador le comunicó su intención de repatriar a 1.500 colombianos que se encuentran presos en las cárceles de ese vecino país.



“Recibí la semana pasada una carta de la canciller y he tenido conversaciones telefónicas con la canciller ecuatoriana y el doctor Álvaro Leyva. Sabemos de la intención del Gobierno ecuatoriano. Dicho eso, entiendo que las personas privadas de la libertad tienen la expectativa de poder pagar la condena cerca de su entorno familiar, lugares de origen y también que por razones humanitarias esas repatriaciones proceden”, aseguró Osuna.

Asimismo, el ministro de Justicia manifestó que en este tipo de procesos los casos de los reos se estudian uno a uno y que no hay lugar a repatriaciones masivas.

#ATENCIÓN | El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el Gobierno de Ecuador le comunicó su intervención de repatriar a 1.500 colombianos. Esto respondió el jefe de la cartera.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/yNcsszvRwQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 9, 2024

“La iniciativa tiene que provenir de la persona privada de la libertad. Es ella la que solicita la repatriación. Luego, la autoridad del país donde está, en este caso Ecuador, mira si es procedente y después las autoridades de Colombia miran si es procedente. El año pasado se recibieron 10 solicitudes desde Ecuador de personas colombianas condenadas allí. De esas 10, se aprobaron 7. Estos números masivos nunca se han tramitado y nuestra legislación requiere que sea caso por caso”, complementó el funcionario.

Néstor Osuna recalcó que entiende la situación compleja por la que atraviesa Ecuador y que Colombia está dispuesto a ayudar: “El asunto de las personas privadas de la libertad en América Latina se ha vuelto común. También en nuestras cárceles hay ecuatorianos. Es comprensible que las autoridades estén buscando alguna solución. Una repatriación masiva no va a existir. Tenemos que mirar caso por caso. No hemos recibido ninguna solicitud completa, con nombres y apellidos. No hay 1.500 cupos disponibles”.



Más sobre la tensa situación en Ecuador: