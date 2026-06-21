Así votaron los colombianos en Estados Unidos en la segunda vuelta presidencial, según preconteo

Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior estuvieron habilitados para participar en la jornada electoral de este domingo 21 de junio de 2026, en la que se definió la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En total, 3.370 mesas fueron instaladas en distintos países del mundo para garantizar el desarrollo de la votación fuera del territorio nacional.



En Estados Unidos, uno de los países con mayor concentración de ciudadanos colombianos residentes en el exterior, se registró la participación de 454.262 personas habilitadas para sufragar en la pasada primera vuelta, de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así fue la votación de los colombianos residentes en Estados Unidos

Con el 91,38 % de las mesas informadas, equivalente a 902 de las 987 mesas en Estados Unidos, se registró una participación de 205.503 votantes de un total de 454.262 habilitados, lo que representa una participación del 45,23 % en la jornada electoral. Así se vio el voto en los más de 200 puntos en el país:



Total votos válidos: 205.329 (99,91 %)

Votos a candidatos: 203.344 (99,03 %)

Voto en blanco: 1.985 (0,96 %)

No marcados: 29 (0,01 %)

Nulos: 145 (0,07 %)

Resultados por fórmula presidencial

Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo: 167.438 votos (81,54 %)

Iván Cepeda – Aida Quilcué: 35.906 votos (17,48 %)

Así votaron los colombianos en los consulados en el exterior

Con el 97,79 % de las mesas informadas, equivalente a 3.589 de 3.670 puestos habilitados en los consulados, el preconteo del voto de colombianos en el exterior en la segunda vuelta presidencial queda de la siguiente manera:



En esta jornada, la participación fue de 600.415 votantes de un total de 1.414.661 habilitados, lo que representa una participación del 42,44 %.



De los sufragios contabilizados, se registraron 599.381 votos válidos (99,82 %), de los cuales 590.625 correspondieron a votos por candidatos (98,53 %) y 8.756 fueron en blanco (1,46 %). Además, se reportaron 142 votos no marcados (0,02 %) y 892 votos nulos (0,14 %).

Publicidad

Resultados por fórmula presidencial

Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano: 382.064 votos (63,74 %)

382.064 votos (63,74 %) Iván Cepeda – Aida Quilcué Vivas: 208.561 votos (34,79 %)

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

