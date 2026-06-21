EN VIVO | Se cierran las urnas: empieza preconteo de segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

Los colombianos eligieron en segunda vuelta al nuevo presidente del país entre los candidatos Abelardo de la Espriella, un abogado de derecha de 47 años, e Iván Cepeda, un congresista de 63 años que daría continuidad a la administración de Gustavo Petro.

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Más de 41 millones de personas estaban habilitadas para votar y la autoridad electoral espera tener los resultados pocas horas después del cierre de las urnas, que es a las 4:00 p.m. de este 21 de junio.



4:00 p.m. Registrador da balance tras cierre de urnas

“Se han desplegado garantías como en ninguna otra elección en Colombia”, aseguró Hernán Penagos, señalando que “los testigos electorales de los partidos están autorizados para tomar desde la mesa de votación la fotografía del acta antes de que la Registraduría la publique”.



3:34 p.m. Urnas ya fueron cerradas en EE. UU. y Venezuela

En Caracas, hubo gran participación desde que se abrieron los puestos de votación. De lunes a sábado sufragaron alrededor de 3.000 personas, casi la misma cantidad que este domingo.



3:03 p.m. Elecciones han transcurrido “en una atmósfera pacífica, cívica”: MOE UE

“Hemos visto mayor presencia de testigos electorales de lo que registramos durante la primera vuelta y, además, hemos visto que existe un equilibrio en la presencia entre ambas candidaturas; por lo tanto, es algo que debe satisfacernos a todos y que genera más garantías en el proceso”, dijo José de Gabriel, jefe adjunto de la MOE de la Unión Europea.

“La evaluación que hacemos es tremendamente positiva porque hemos observado hasta el momento una jornada electoral sin incidentes dignos de menciones; es decir, que ha transcurrido en una atmósfera pacífica, cívica, que hasta ahora podemos calificar de fiesta democrática”, añadió.



José de Gabriel, jefe adjunto de la @moeuecolombia26, destacó el desarrollo de la jornada de segunda vuelta presidencial en Colombia, resaltando la apertura de los puestos de votación observados, el carácter ordenado y fluido del proceso, el respeto por los procedimientos y las… pic.twitter.com/ucJFqe5ujR — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026

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