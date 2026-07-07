Abelardo de la Espriella suspende el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente de la República saliente, Gustavo Petro. Así lo dio a conocer De la Espriella a través de sus redes sociales, en las que informó que le dio instrucciones a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para que suspenda "de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo". Cabe anotar que para este martes estaban programadas las mesas técnicas en la que se revisarían en el Ministerio del Interior cada una de las dependencias y se debían elaborar actas e informes que servirían para la transición de poder a la nueva Administración.



Según De la Espriella, en el transcurso de este martes explicará a detalle las razones de su decisión y las medidas que adoptará. Por lo pronto, señaló que el Gobierno del presidente Petro, "con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia". "Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", agregó.

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Esta decisión del mandatario electo se conoce luego de que el presidente saliente recalcó su rechazo al resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 21 de junio e insistió en que De la Espriella "no ganó" y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación fue alterada para favorecer a De la Espriella, quien ganó las elecciones con 12,9 millones de votos. Petro agregó que "no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante" y sostuvo que "Abelardo no ganó las elecciones", pues "el presidente de Colombia (...) de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda", quien obtuvo 12,7 millones de papeletas.



Si bien luego de la jornada electoral del 21 de junio el mandatario saliente aseguró que respetaría los resultados del escrutinio, desde entonces sus denuncias de fraude han escalado a pesar de que las misiones de observación electoral felicitaron a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral por la organización de los comicios.



Petro también volvió a convocar a la ciudadanía a movilizarse el 20 de julio, Día de la Independencia y de la instalación del nuevo Congreso, para "dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas", una convocatoria que ya había hecho el domingo para defender las reformas sociales impulsadas durante su Gobierno.

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El proceso de transición entre el Ejecutivo saliente y el equipo del presidente electo, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, comenzó la semana pasada con reuniones entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, quien encabezó el proceso mientras Petro se reunía con el papa León XIV en Roma.

Este lunes, precisamente, el ministro del Interior saliente, Armando Benedetti, y su sucesor designado, Rodrigo Lara Restrepo, había iniciado el proceso de transición de esa cartera en una reunión marcada por un tono cordial, en contraste con las tensiones que han caracterizado el proceso entre el Gobierno Petro y la futura administración de De la Espriella.

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"El objetivo es contestarle todas las dudas que ellos tengan", afirmó Benedetti al instruir a los funcionarios del Ministerio del Interior que respondan todos los requerimientos de información que formule el equipo designado por Lara. Durante el encuentro, en el que participaron los viceministros, directores y funcionarios de esa cartera, así como el equipo designado por Lara, Benedetti explicó que previamente sostuvo una conversación "larga" con el futuro ministro y que posteriormente ambos revisaron la estructura de esa cartera con parte del equipo entrante.

Al tomar la palabra, Lara agradeció la disposición del equipo saliente y expresó su deseo de que la transición se desarrolle "de forma muy armónica, muy cordial y, naturalmente, lo más productiva y eficiente posible". La reunión contó, por parte del Gobierno saliente, con los viceministros Gabriel Rondón y Jaime Berdugo, la secretaria general, Nancy Stella León, y la jefe de gabinete, Mariana Gómez, entre otros funcionarios. El equipo de Lara estuvo integrado por Hitler Chaverra Ovalle, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, Hilda María Pardo y Jorge Ernesto Roa Roa.

Petro y De la Espriella han descartado reunirse personalmente durante el empalme, por lo que la transición se desarrolla únicamente a través de los equipos designados por ambas administraciones, un hecho inédito en la política reciente del país.

#LoÚltimo | El presidente electo Abelardo de la Espriella pidió a su fórmula vicepresidencial suspender el empalme que actualmente se hace con el gobierno saliente. Estos fueron sus argumentos



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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL