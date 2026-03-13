Claudia López dice que no usa orientación sexual para "disfrazar vieja política" y Oviedo responde

La campaña electoral en Colombia entró de lleno a la carrera por la Presidencia de la República. Este viernes 13 de marzo se cumple el plazo para que los candidatos se inscriban de manera oficial ante la Registraduría junto a sus respectivas fórmulas vicepresidenciales. De ahí que en la sede de la Registraduría se den cita las campañas, los candidatos y sus equipos. En ese contexto, se dio un cruce de declaraciones entre la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, por la orientación sexual en la arena política.

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López, abiertamente lesbiana desde hace años, asistió a la Registraduría para inscribir su candidatura, en la que la acompañará Leonardo Huerta, con quien se enfrentó en la consulta interpartidista de centro el pasado domingo 8 de marzo. Durante su discurso, la exalcaldesa afirmó: "Nunca me he sometido al poder de los violentos ni de los corruptos ni de los abusadores. No importa qué tan popular sean en su respectivo momento". Y, acto seguido, dijo: "Y nunca he usado mi orgullosa condición de mujer, de mujer diversa, para disfrazar a una vieja política de nueva alternativa". Si bien no mencionó el nombre de Juan Daniel Oviedo, la declaración de López hace referencia a la orientación sexual, pues él también es abiertamente homosexual.



Minutos más tarde, Oviedo reaccionó a esa declaración. "Periodicazo a Claudia López", afirmó la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. "No puede ser posible que una persona, miembro de la comunidad LGBTIQ+, descalifique la capacidad que tenemos otras personas para sumar, y eso lo que prueba es que se necesita más carácter para sumar que para dividir", agregó.



Valencia acudió a la Registraduría de Bogotá acompañada no solo por Oviedo sino también por el expresidente Álvaro Uribe. La candidata ganó el domingo la consulta interpartidista de la derecha con 3,23 millones de votos, celebrada en paralelo a las elecciones legislativas, mientras que Oviedo quedó segundo con 1,25 millones de papeletas, un resultado que superó las expectativas y que lo convirtió en el elegido para acompañarla en la Vicepresidencia.

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En el acto de inscripción, Uribe afirmó que la candidatura de Valencia y Oviedo representa "una ilusión" para quienes esperan recuperar la seguridad en el país. Y el expresidente también manifestó: "Queridos ciudadanos, nosotros respetamos a todos los colombianos, creemos profundamente en el respeto a la intimidad, eso no se discute en este partido y la mejor acción afirmativa es que no haya discriminación, ni discriminación para aislar, ni discriminación para vincular, pero tampoco se pueden discutir los derechos de los niños. A todas las mamás y papás de Colombia les quiero decir que Paloma y Juan Daniel llevarán siempre las banderas del respeto a la diversidad y del respeto que no se puede discutir a los niños".

Valencia, por su parte, aseguró que el objetivo es construir un gobierno que incluya a distintos sectores políticos, haciendo alusión a que Oviedo discrepa en algunos temas sociales con ella. "Colombia necesita algo más grande que nosotros mismos. Tenemos que aprender a caminar con quienes son distintos", afirmó la candidata, que también pidió apoyo para convertirse en "la primera mujer presidenta de Colombia".

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Sobre su orientación sexual, Oviedo dijo este viernes en Noticias Caracol: "Me van a decir ahora que soy un marica uribista, pero esa no es la realidad y lo vamos a demostrar con hechos y vamos a demostrar". "Queremos dejar de lado el estereotipo aprovechando que se trata de romper prejuicios de que la Vicepresidencia es algo cosmético", comentó el exdirector del Dane, quien detalló que junto a Valencia plantearán una "dupla que sea una voz contundente con dos tonalidades y cuatro manos", agregó.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL