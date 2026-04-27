Así se realizará el sorteo de jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2026

Con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en el proceso de designación de jurados de votación, una labor clave para el desarrollo de la jornada electoral. Este mecanismo busca garantizar la transparencia en las mesas de votación mediante la asignación aleatoria y equilibrada de los ciudadanos que cumplirán esta función.

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La designación de jurados se realiza a través de un sistema administrado por la Registraduría, que emplea un software especializado para llevar a cabo un sorteo electrónico. Este procedimiento es público y cuenta con la presencia de delegados de organismos de control, representantes de partidos políticos y otros actores interesados en el desarrollo del proceso electoral.



¿Cómo funciona el sorteo de jurados de votación?

El objetivo central del sorteo es que cada mesa de votación esté conformada por seis jurados - tres principales y tres suplentes - con perfiles diversos. Se busca que haya representación de distintos sectores, como funcionarios públicos, empleados del sector privado, estudiantes y miembros de partidos políticos, evitando concentraciones que puedan afectar la imparcialidad.

Durante el sorteo participan entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, además de organizaciones políticas y veedurías ciudadanas. Entre estas últimas se encuentra la Misión de Observación Electoral, que realiza seguimiento a cada etapa del proceso.



El software utilizado por la Registraduría se alimenta con bases de datos enviadas por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones políticas. El 20 de abril se cerró el plazo para la postulación de ciudadanos por parte de estas entidades. Posteriormente, los días 23 y 24 de abril se realizaron simulacros del sistema de selección con el fin de verificar su funcionamiento.



Según confirmó la Registraduría a Noticias Caracol, a partir de este lunes 27 de abril se dio inicio a la exposición del código fuente del software, un paso que busca brindar mayor confianza al proceso al permitir la revisión por parte de actores interesados.



Fechas clave del sorteo para la primera vuelta

Además, la entidad indicó que el sorteo oficial de los jurados de votación se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de mayo. Durante estas jornadas, los registradores distritales y municipales realizarán la asignación de los ciudadanos a cada mesa de votación mediante el sistema electrónico.

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Este procedimiento se desarrolla en audiencias públicas, donde se citan a los partidos políticos, sus auditores y representantes de organismos de control. En ciudades como Bogotá, los responsables directos de ejecutar el sorteo son los registradores distritales, quienes supervisan el correcto funcionamiento del sistema.

Después del sorteo, la Registraduría adelantará el proceso de capacitación de los jurados seleccionados. En Bogotá, estas jornadas están previstas para el 11 de mayo, mientras que en el resto del país se realizarán el 13 de mayo. El objetivo de estas capacitaciones es preparar a los ciudadanos para el cumplimiento de sus funciones, que incluyen la atención a los votantes, el diligenciamiento de documentos electorales y el conteo de votos al cierre de la jornada.



¿Cuáles son las funciones de los jurados de votación?

Los jurados de votación son considerados la máxima autoridad en cada mesa. Su labor es transitoria, pero fundamental para el desarrollo de las elecciones. Entre sus responsabilidades está garantizar que el proceso se realice de manera ordenada y que los resultados queden correctamente registrados.

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Para ser jurado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos y tener menos de 60 años. Pueden ser designados funcionarios públicos, trabajadores del sector privado, estudiantes mayores de edad y miembros de organizaciones políticas. No pueden ejercer esta función los menores de 18 años, ni ciertos funcionarios del Estado, como autoridades civiles de alto nivel o integrantes de la jurisdicción contencioso administrativa.

Dentro del proceso también se designan jurados remanentes, quienes cumplen el papel de reemplazar a los titulares en caso de ausencia por causas justificadas. Estos ciudadanos aparecen en las listas con un puesto de votación asignado, pero sin una mesa específica. Existen algunas causales de exoneración, como enfermedad grave del jurado o de un familiar cercano, fallecimientos recientes o no residir en el lugar donde fue designado.

La designación como jurado es de carácter obligatorio. Quienes no asistan o abandonen sus funciones sin justificación pueden enfrentar sanciones. En el caso de servidores públicos, se contempla la destitución del cargo, mientras que para los demás ciudadanos se prevén multas de hasta diez salarios mínimos legales vigentes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co