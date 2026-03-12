Juan Daniel Oviedo reconoce que no podrá aspirar a Alcaldía de Bogotá: "Debemos tomar una decisión"

El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, quien desde este jueves se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, reconoció en entrevista con Noticias Caracol en vivo que, al aceptar la propuesta de la candidata, ya no podrá aspira a la Alcaldía de Bogotá, donde obtuvo la mayor votación en la Gran Consulta por Colombia. El ahora aspirante a convertirse en vicepresidente también habló sobre las críticas que ha recibido tras la noticia y los acuerdos a los que llegó con Valencia con respecto a la JEP.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Debemos tomar una decisión en función de la responsabilidad y no de la oportunidad. La oportunidad más grande hubiera sido de dar un paso al costado, seguir cultivando esta base electoral y aspirar a la Alcaldía (...) Bogotá puede estar tranquila de que yo soy consciente que me debo a Bogotá, y en mi actuar político y en esta plataforma de centro que estamos consolidando no solo para Bogotá, sino también para todo el país", aseguró.

Añadió que en las consultas interpartidistas que se votaron el pasado domingo, en las cuales quedó en segundo lugar dentro de la Gran Consulta por Colombia, en donde participaba con otros ocho precandidatos de la derecha política, recibió alrededor de 1'255.000 votos. "En este caso Bogotá nos dio el 40% de toda la votación. Hay que resaltar que el 60% de esa votación que obtuvimos el pasado 8 de marzo sucedió en otras partes del país. Entonces, Bogotá puede estar tranquila de que yo soy consciente que me debo a Bogotá y en mi actuar político, y en esta plataforma de centro que estamos consolidando no solo para Bogotá, sino también para todo el país", dijo.



Con respecto a las críticas que ha recibido por aceptar la oferta de Valencia para adherirse a su fórmula, Oviedo mencionó: "A mí ya me han dicho regalada, me han dicho santista, me han dicho voltearepas, pero en realidad solamente con los ejemplos concretos le vamos a poder demostrar al país que si Colombia no aprende a sumar entre distintos, no vamos a encontrar un propósito común ambicioso que nos permita en los próximos 25 años ser un país desarrollado, que es lo que todos anhelamos".



En ese sentido, enfatizó en que no hace parte del uribismo, a pesar de que Paloma Valencia hace parte del Centro Democrático: "No soy de Petro, no soy de Uribe, no soy de Santos, no soy de Claudia, soy de mi mamá. Y como yo, hay millones de personas que quieren hacer la tarea, no ser una carga para su mamá y trabajar duro para que el país mejore y cambie verdaderamente como todos nos lo merecemos".

Publicidad

Con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el proceso de paz, dos aspectos con los que Valencia ha mostrado desacuerdo, y que eran el principal tema en el cual diferían con Oviedo, el exdirector del Dane mencionó: "Sí quiero la paz y reconozco los acuerdos de paz, pero eso significa que hoy estas dos visiones distintas se pueden sentar más que a revolver las heridas del pasado, a construir una paz que se traduzca en el desarrollo y sobre todo en la capacidad de que millones de colombianos puedan tener la posibilidad de vivir de su trabajo sin miedo, gracias a la existencia de una paz efectiva en todos los territorios del país".

Finalmente, mencionó: "Lo que estamos proponiendo es comprometernos a que todos los recursos económicos institucionales para que este mecanismo de justicia transicional ande efectivamente y produzca resultados. Se van a poner sobre la mesa para garantizar que al final de nuestro mandato podamos entregar un informe de rendición de cuentas que le permita al siguiente gobierno, quién es el responsable de esa decisión, tomar decisiones basadas con evidencia".

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL