Cabezote elecciones 2026
¿Cuándo son las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Estas son las fechas clave

¿Cuándo son las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Estas son las fechas clave

Tras las elecciones legislativas de este 8 de marzo, los ciudadanos tendrán una nueva cita con la democracia, esta vez para elegir presidente de la República.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de mar, 2026
Casa de Nariño
Estas son las fechas de la primer vuelta presidencial en Colombia y una eventual segunda vuelta
Archivo

En el 2026, Colombia tiene dos, o tres (en caso de que haya una segunda vuelta presidencial), citas con la democracia. La primera de ellas, este 8 de marzo, cuando se eligen en las urnas los senadores y representantes a la Cámara que estarán en el nuevo periodo legislativo 2026-2030. Unos meses después se realizarán las elecciones presidenciales.

Según el calendario electoral para 2026, firmado por el Registrador Nacional, Hernán Penagos, tras los comicios legislativos y consultas interpartidistas de este 8 de marzo, la atención girará en torno a la primera vuelta presidencial, fijada para el domingo 31 de mayo.

Si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de votos el 31 de mayo, tal como lo dicta la Constitución, habrá una segunda vuelta en la que participarán las dos fórmulas presidenciales que más votos recibieron en la primera vuelta.

Una eventual segunda vuelta presidencial sería el domingo 21 de junio de 2026.

Fechas clave de elecciones en Colombia 2026:

Elecciones Congreso y consultas: 8 de marzo
Plazo máximo para la inscripción de candidaturas presidenciales: 13 de marzo
Inscripción de cédulas o cambio de puesto de votación: 31 de marzo
Primera vuelta: 31 de mayo
Segunda vuelta: 21 de junio

