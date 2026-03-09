Él es Óscar Benavides, representante afro que derrotó a Polo Polo: "Logramos recuperar la dignidad"

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, Óscar Benavides, el nuevo representante a la Cámara por la circunscripción especial de comunidades negras, compartió su visión política y los motivos que lo llevaron a obtener más de 150,000 votos, desplazando a Miguel Polo Polo en el Congreso de la República. Para Benavides, su elección representa un punto de quiebre en la representación política de las comunidades negras en Colombia.

El candidato del movimiento Libres y representante del Consejo Comunitario Los Naranjos, describió su victoria no solo como un éxito electoral, sino como una reivindicación moral. "Logramos recuperar la dignidad de nuestro pueblo afrocolombiano que venía siendo vulnerada por una persona que no representaba las luchas históricas de nuestra gente", afirmó Benavides en referencia a su antecesor.

Su motivación para aspirar al cargo surgió de lo que él percibía como un vacío de liderazgo efectivo frente a las crisis humanitarias en territorios como Tumaco. Benavides criticó duramente el desempeño previo en la curul, señalando que "este señor que representaba la curul de comunidades negras convertía el Congreso de la República en un gallinero mientras mi gente se moría". Además, recordó con dolor el trato hacia las víctimas del conflicto: "Me dolió mucho lo que este sujeto le hizo a las madres de Soacha. Botó a la basura la memoria de las víctimas sin importar el sufrimiento de aquellas mujeres".



¿Cuáles son sus propuestas?

Benavides llega al Congreso con una agenda legislativa centrada, afirma, en cerrar brechas de desigualdad. Su principal apuesta es la "Ley de la Dignidad y la Justicia Territorial", con la que busca presionar al Estado a invertir en servicios básicos. "Quiero proponerle al Congreso que el 5% del presupuesto nacional de la nación se destine para la construcción de los acueductos y los alcantarillados", explicó, resaltando que en sus 385 años de historia, Tumaco nunca ha tenido agua potable apta para el consumo humano.



Otra de sus banderas es la lucha contra lo que denomina "esclavitud moderna", refiriéndose a las condiciones laborales de los vendedores ambulantes de productos de consumo masivo. Según el representante, "la esclavitud no se fue sino es que se cambió de uniforme", denunciando que estos trabajadores cumplen horarios y funciones sin garantías legales.



Asimismo, Benavides busca reformar el sistema de medición del Sisbén. "No puede ser justo que a usted le midan el sisben porque tiene una nevera o un televisor y no se lo midan porque tenga plata para llenar esa nevera", sentenció, argumentando que poseer electrodomésticos básicos no debería excluir a los ciudadanos de los subsidios de salud y medicamentos.



¿Qué estudió y cuál es su historia?

La historia personal de Benavides añade un componente de superación a su perfil político. El hoy abogado y congresista recordó sus inicios trabajando en las calles de la capital: "Mire yo barrí la séptima con 19 aquí en Bogotá. Fui operario de barrido y recolección de residuos sólidos. Con eso estudié", dijo a Noticias Caracol.

Con este trasfondo, Benavides asegura que su gestión será integral y no excluyente. "No me gusta generar segregación entre blancos y negros. Quiero ser el congresista de todos los colombianos sin importar su color de piel", concluyó, reafirmando su compromiso de llevar las "verdaderas voces del territorio" al escenario legislativo.

