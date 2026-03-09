¿Cómo quedaría la Cámara de Representantes, según proyección de curules en el Congreso?

Ya fueron elegidos los nuevos integrantes del Congreso de la República, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, para el periodo 2026-2030. Alrededor de 20,7 millones de colombianos acudieron a las urnas el pasado domingo 8 de marzo para elegir a quienes estarán al frente de la corporación encargada de votar y proponer los proyectos de ley, reformar la Constitución y ejercer control político sobre el gobierno de turno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En el caso de la Cámara de Representantes, había un total de 1.588 candidatos en todo el territorio nacional, a los que se suman los 21 de las circunscripción indígena; 124, de la afrodescendiente; 40, de la internacional, y 237, de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).



Tras conocer los resultados, expertos consideran que, si bien el Pacto Histórico logró un buen resultado, hay cambio en las fuerzas políticas en el contexto regional. "Pensando en la perspectiva de una elección presidencial, sí ha cambiado. En las elecciones pasadas, cuando ganó Gustavo Petro, el territorio marcado era la costa Atlántica, la costa Pacífica, y parte del suroccidente colombiano, y hoy el color rojo, en el Chocó, y el color rojo o naranja, del Partido de la U, están tomándose el control en las zonas claves que antes eran de control petrista", indicó el analista Pedro Medellín.



Por su parte, la analista y profesora de la Universidad de los Andes, Mónica Pachón, indicó que partidos tradicionales cono el Partido Conservador y el Liberal, el partido de la U y Cambio Radical tienen fuerza en ciertas regiones, pero no candidato presidencial: "No sabemos muy bien qué va a pasar, porque muchos de estos partidos, y este es el fenómeno que a mí me parece preocupante en la política colombiana, no tienen candidato presidencial, entonces se declaran en libertad".

Publicidad

En ese sentido, detalló que "hemos visto como, por ejemplo, personas que han sido electas del Partido Verde ya han cantado su voto y después otros cantan el voto para otro lugar, entonces realmente esta idea de los partidos y un programa en el Congreso de la República no se cumple... todavía hay mucha incertidumbre para las elecciones presidenciales".

Medellín, asimismo, opinó que, "aunque el Pacto Histórico ganó la elección al Senado, uno podría decir también que está ganando una votación a Senado, pero no necesariamente está ganando la Presidencia... porque lo que hace es consolidar sus bases de izquierda, pero no es suficiente para ganar, necesita abrirse".



Así quedaría la Cámara de Representantes

Teniendo en cuenta las proyecciones de curules asignadas y los resultados del preconteo, así quedarían los escaños en la Cámara de Representantes:

Publicidad

Pacto Histórico: 40 curules

Centro Democrático: 28 curules

Partido Liberal: 28 curules

Partido Conservador: 19 curules

Partido de la U: 12 curules

Cambio Radical: 10 curules

Alianza Verde: 9 curules

Alianza Social Independiente: 2 curules

Creemos: 2 curules

Partido Demócrata: 2 curules

Otros partidos: 7 curules

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL