Hija de Raúl Castro afirma que a él no lo van a secuestrar y que Cuba está lista “para el combate”

Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró que a su padre "nadie lo va a secuestrar" tras la acusación hecha por EE. UU. y su designación como "fugitivo" de la justicia. (Lea también: ICE detiene a hermana de ejecutiva de empresa militar cubana Gaesa y le revoca la residencia)

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"(Estamos) Preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie", aseguró Mariela Castro en declaraciones a los medios al término de un acto de repulsa por la imputación del expresidente, una de las figuras políticas con más poder en la isla, que se llevó a cabo en la embajada de Estados Unidos en La Habana.

En primera fila se encontraban el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros miembros del gobierno, todos con uniforme militar.



Mariela Castro, que es parlamentaria y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, aseguró que su familia estaba, “como todas las familias cubanas, esperando la orden de a dónde tenemos que ir en cualquier circunstancia”.



¿Qué ha dicho Raúl Castro?

Mariela seguró que su padre, que no acudió al acto, está "muy tranquilo", observando y sonriéndose. Y subrayó que él siempre ha dicho: "A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo".



"Soy portador de un mensaje que acaba de llegarnos de parte del general. Dice que agradece de todo corazón la solidaridad expresada por nuestro pueblo" y "que mientras viva seguirá marchando al frente de nuestro pueblo y defendiendo nuestra revolución", declaró desde la tribuna Gerardo Hernández, un exespía infiltrado en Estados Unidos y liberado en 2015.

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"Aquí estamos preparados para combatir al imperialismo", agregó Mariela Castro, quien destacó que Cuba es "un país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo liderado por EE. UU."

“Sabemos que mientras haya una revolución antiimperialista, habrá un enemigo gigantesco y despiadado", prosiguió.

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Mariela Castro participó en el acto junto a gran parte de su familia, como su hermano Alejandro Castro Espín -alto cargo militar que participó hace una década en conversaciones con EE. UU.- y con el nieto del expresidente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien ha actuado como enlace en los actuales contactos con Washington.

Miles de personas participaron en el acto de repulsa por la imputación del expresidente cubano, en una demostración de cohesión por parte de La Habana frente a la creciente presión de EE. UU., que ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla y ampliado las sanciones en su contra.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó formalmente a Raúl Castro por el controvertido derribo de dos avionetas de una organización opositora y la muerte de sus cuatro tripulantes por fuego cubano en 1996, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó posteriormente a Raúl Castro como un "fugitivo" de la justicia estadounidense y dejó entrever que podría haber planes para llevarlo ante tribunales de su país.

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Su caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración del presidente Donald Trump prepara la captura de Castro como hizo en enero en Venezuela con Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos. (Lea también: ¿Estados Unidos enviará el portaviones Nimitz al Caribe para intimidar a Cuba? Esto respondió Trump)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP