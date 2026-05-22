Chats revelan cómo se referían a Yulixa Toloza los sospechosos capturados por su muerte

Cinco personas han sido capturadas por la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, una mujer que perdió la vida tras someterse a un procedimiento en un centro estético, en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, llamado Beauty Laser L. M.

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Dos de ellos, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, fueron capturados en Cúcuta, Norte de Santander, cuando iban a buscar el vehículo en el que la víctima fue trasladada y luego abandonada en un sector de Apulo, en Cundinamarca.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, dos hombres y una mujer habrían trasladado el cuerpo de Yulixa e, “inmediatamente, retornaron a Bogotá y tomaron camino a Los Patios (Norte de Santander). Allí pidieron que les permitieran dejar el automotor en el garaje de una vivienda con la promesa de que volverían para recogerlo. Sin embargo, escaparon rumbo a Venezuela y no regresaron”.



A los dos capturados en Cúcuta, uno de los cuales es tío de María Fernanda Delgado, la dueña del centro estético que funcionaba de manera irregular, les ofrecieron 800.000 pesos para que recuperaran el carro y lo vendieran. Asimismo, a través de mensajería instantánea vía celular, les pidieron usar tapabocas y tomar medidas para evitar ser detectados.



Para la Fiscalía, los dos sujetos tenían “pleno conocimiento de que el vehículo había sido utilizado para ejecutar conductas ilícitas”, por lo que decidió imputarlos por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptaron. (Lea también: Caso Yulixa Toloza: fiscal reveló conversación clave sobre cómo ocultaron el carro y el cuerpo)



¿Qué decían los chats de los sospechosos del crimen de Yulixa Toloza?

Durante la audiencia contra Hernández y Sequera, la fiscal reveló las conversaciones que mantenían con las personas detenidas en Venezuela.

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En esas conversaciones, para no mencionar el nombre de Yulixa, se referían a ella como “cosa”.

“¿Ya ha aparecido esa cosa que se había perdido?”, preguntaban, “y ella le dice que a ella la dejamos en otro lado”, leyó la fiscal. Y continuó: “Mami, ¿ya encontraron lo que se te perdió?”, “No, papi, esa no es”. (Lea también: ¿En qué estado encontraron cuerpo de Yulixa Toloza? Director de Medicina Legal responde)



¿Qué encontraron dentro del carro en el que llevaron a Yulixa?

La fiscal del caso reveló que en el vehículo había “una impresión dactilar, una tarjeta SITP, totalidad de tres fragmentos capilares, documentos varios, facturas de peajes, váuchers de pagos”.

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Entretanto, a dos de los capturados en Venezuela, María Fernanda Delgado y Edixon Torres, que están en Portuguesa, los imputaron únicamente por resistencia a la autoridad basados en la notificación azul de Interpol. La juez remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo, que evaluará la solicitud de extradición por parte de Colombia. (Lea también: Caso Yulixa Toloza: Venezuela revela detalles sobre los tres capturados por su presunta vinculación)

Hay otra persona que es buscada por las autoridades colombianas, el hombre que habría sido el anestesiólogo de Yulixa Toloza, al que identifican como Leo y que sería una de las personas que sacó a la mujer del centro estético, el pasado 13 de mayo, para subirla al carro en el que intentaron desaparecerla.

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