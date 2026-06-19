El llamado de instituciones y alcaldes a proteger la democracia y respetar resultados de elecciones

Las elecciones que definirán al próximo presidente de Colombia están cada vez más cerca. Por esto, representantes de distintas ramas del poder público, organismos de control y mandatarios regionales hicieron un llamado a proteger el proceso democrático, respetar los resultados en las urnas y evitar la difusión de acusaciones sin pruebas sobre posibles irregularidades electorales.

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Y es que la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026, definió a los dos candidatos que avanzaran a la segunda vuelta electoral en la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los aspirantes más votados, asegurando su paso a la etapa definitiva de la contienda electoral que elegirá al próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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El llamado de instituciones a respetar los resultados en las urnas

A pocas horas de que más de 41 millones de colombianos habilitados para votar acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, diferentes voces del ámbito institucional han coincidido en un mensaje: la importancia de preservar la confianza en el sistema electoral y garantizar que la jornada transcurra en un ambiente de tranquilidad, respeto y apego a las reglas democráticas.



Uno de los primeros pronunciamientos fue el de la defensora del pueblo, Iris Marín, quien invitó a los candidatos presidenciales, a los dirigentes políticos y a los diferentes actores con influencia pública a contribuir al fortalecimiento de la convivencia democrática durante esta etapa decisiva del proceso electoral. La funcionaria señaló que es fundamental "promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas".



Asimismo, pidió evitar discursos que puedan generar estigmatización o incentivar comportamientos violentos en medio de la contienda electoral. "A desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización, y evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente", advirtió la funcionaria.

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A este mensaje se sumó el ministro de Defensa, quien aseguró que el Estado ha dispuesto un amplio operativo de seguridad para acompañar la jornada electoral en todo el territorio nacional. "Alterarnos no va a cambiar los resultados. Después de votar permanezcan en sus casas tranquilos. Sus votos van a estar totalmente protegidos", Además explicó que miles de integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados en diferentes regiones del país con el objetivo de proteger a los votantes.

Por su parte, el presidente del Congreso, Lidio García, rechazó cualquier intento de poner en duda la legitimidad de las instituciones encargadas del proceso electoral.

Alcaldes se pronuncian sobre elecciones presidenciales del 21 de junio

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En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se unió a los llamados institucionales y destacó la importancia de proteger la democracia colombiana, "que se ha construido con el sacrificio de muchísimas personas de la fuerza pública, por ejemplo, que defendiendo la democracia han entregado su vida. Es responsabilidad de todos protegerla y protegerlas. Que sean precisamente las instancias democráticas, legales de la Constitución, las que definan cualquier disputa y por ningún motivo llamemos a desconocer resultados", acotó.

Y en medio de las preocupaciones por la situación de orden público en algunas zonas del país, varios mandatarios regionales también expresaron su respaldo al proceso democrático. Los alcaldes de Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como el gobernador de Antioquia, coincidieron en la necesidad de defender las instituciones y respetar las reglas establecidas para la elección presidencial.

"Nuestra democracia garantiza que podamos vivir en libertad. Defender las instituciones democráticas no admite ambigüedades. Respetar esas instituciones empezando por el voto es fundamental para que podamos seguir eligiendo cómo queremos vivir", agregó en el mensaje el alcalde de la capital Carlos Fernando Galán.

"Colombia no puede perder el rumbo. El orden constitucional es lo que convierte la democracia en progreso visible para todos", indicó Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, coincidiendo con lo que otros líderes regionales señalaron sobre velar por el fortalecimiento de la democracia y del respeto a las normas. "Las regiones solo avanzan si las reglas son claras y se respetan. Sin orden constitucional y sin respeto por nuestras instituciones, no hay desarrollo", expresó al respecto el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

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"Un estado fuerte y confiable se construye sobre una premisa simple, el respeto absoluto por la Constitución. Votemos sin miedo, votemos a conciencia, votemos en libertad", indicó también Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Además, más analistas insistieron en que los ciudadanos deben participar libremente en la jornada electoral, ejercer su derecho al voto y aceptar los resultados una vez concluya el escrutinio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co