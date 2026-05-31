En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
CONSULTE LUGAR DE VOTACIÓN
VANESSA PULGARÍN
PSG CAMPEÓN
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / EN VIVO | Faltan pocos minutos para el cierre de urnas: vea aquí, a las 4:00 p.m., los resultados

EN VIVO | Faltan pocos minutos para el cierre de urnas: vea aquí, a las 4:00 p.m., los resultados

Se acaba el tiempo para que los colombianos decidan quién será el próximo presidente de Colombia. Si ningún candidato consigue el 50 % de los votos + 1, habrá segunda vuelta.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 31 de may, 2026
Comparta en:
Resultados elecciones

Alrededor de 41 millones de colombianos eligen este 31 de mayo al próximo presidente de Colombia. Tres candidatos han liderado en las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Registraduría Nacional, organizadora de los comicios, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030.

Últimas Noticias

Paloma Valencia
Elecciones Colombia

Paloma Valencia votó en Bogotá: “Es nuestro tiempo, que no gane el odio, que gane Colombia"

Mujer reportada como desaparecida llegó a votar a Piedecuesta, Santander: esto se sabe
Elecciones Colombia

Mujer reportada como desaparecida llegó a votar a Piedecuesta, Santander: esto se sabe

Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro y los ciudadanos en las urnas decidieron si renovaban su voto de confianza a la izquierda en el poder o giraba a la derecha.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones Presidenciales Colombia

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia

Sergio Fajardo

Claudia López

Publicidad

Publicidad

Publicidad