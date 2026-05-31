EN VIVO | Faltan pocos minutos para el cierre de urnas: vea aquí, a las 4:00 p.m., los resultados

Alrededor de 41 millones de colombianos eligen este 31 de mayo al próximo presidente de Colombia. Tres candidatos han liderado en las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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La Registraduría Nacional, organizadora de los comicios, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030.

Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro y los ciudadanos en las urnas decidieron si renovaban su voto de confianza a la izquierda en el poder o giraba a la derecha.



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