Comisión de Cámara de Representantes abre investigación previa contra Petro por tarimazo en Medellín

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por el llamado 'tarimazo' ocurrido el pasado 21 de junio en Medellín, en donde hubo presencia en tarima de varios jefes criminales de la capital antioqueña durante un evento del gobierno denominado 'Paz Urbana', en el que también estaba el mandatario.

La investigación responde a una denuncia del concejal de Medellín Alejandro de Bedout Arango, quien hace parte del partido político Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez. Además, la Comisión de la Cámara les solicita documentos a varias entidades y organismo gubernamentales como el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República, RTVC y el Canal Institucional.

Según el concejal, los hechos pcurridos en el 'tarimazo' "podrían constituir conductas penalmente relevantes, como participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente, hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno".



