Elecciones legislativas en Colombia 2026: ¿Cómo votar para Senado? paso a paso para evitar anulación

En pocos días, los colombianos tienen que cumplir con uno de sus deberes democráticos más importantes . El próximo 8 de marzo, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en el país y, en ellas, serán elegidos los congresistas que representarán a los colombianos en los próximos cuatro años. Votar para este encuentro es entonces crucial para que los connacionales se sientan bien representados y sus nuevos legisladores puedan tomar las mejores decisiones en múltiples ámbitos.

Y es que el Congreso de la República en Colombia, acorde con la normativa nacional, es la máxima autoridad legislativa del país, la cual es la encargada de reformar la Constitución mediante actos legislativos; crear, reformar o derogar leyes; ejercer control político al Gobierno; juzgar excepcionalmente a altos funcionarios del Estado por responsabilidad política o elegir a estos últimos, entre muchas otras labores.

Por lo anterior, saber elegir a estas personas es tan importante como exigirles por su trabajo público y sus ideologías o propuestas por las que fueron elegidos. Así las cosas, tener en cuenta cómo se debe votar para las próximas elecciones resulta una labor crucial; más aún, teniendo en cuenta que el Congreso de la República está compuesto por dos cámaras (Senado y Cámara de Representantes) para las cuales los votantes deben recibir distintos tarjetones con especificaciones muy concretas. Aquí le contamos cuál es el procedimiento que debe seguir para que su tarjetón no sea invalidado.



Elecciones legislaivas 2026: ¿Qué es un tarjetón nulo o invalidado?

Un tarjetón nulo o invalidado, acorde con lo establecido por las autoridades, es aquel tarjetón en el que "se marcan varias opciones o se hacen inscripciones que impiden identificar la intención del votante". Dicha papeleta, por lo anteriormente expuesto, no es contabilizada para ningún partido ni candidato, pues no expresa una voluntad electoral clara del votante.



Paso a paso para votar en las elecciones para Senado de la República Colombia 2026

1. Elija el tipo de tarjetón:

Al llegar a la mesa, se le ofrecerá el tarjetón de Senado ordinario o el de la Circunscripción Especial Indígena. Es fundamental saber que ambos son excluyentes, por lo que usted, como elector, solo puede solicitar y votar en uno de los dos. Tenga claro en qué tarjetón aparece su partido o candidato predilecto antes de solicitar el respectivo papel.



2. Identifique el tipo de lista de su preferencia:

Inicialmente, identifique si el partido o coalición por la que va a votar cuenta con voto preferente o voto no preferente (lista abierta o cerrada respectivamente):



Voto preferente (lista abierta): cuando el recuadro del partido contiene los números de los candidatos.

Voto no preferente (lista cerrada): cuando solo aparece el logo de la organización política, ya que el partido define el orden de sus candidatos.

3. Haga la marcación:

La marcación puede hacerse con una equis, un círculo, o un chulo que se marque de manera clara sobre un partido o número de candidato en concreto. De esta manera, tenga en cuenta lo siguiente:



Si desea apoyar a un candidato específico en una lista abierta

Marque con una "X", un círculo o un "chulo" el logo del partido y el número del candidato, tal como se ve en la imagen:



Elecciones legislativas 2026: voto válido por partido y candidato del partido. - Foto: Registraduría y edición propia

Si prefiere apoyar solo a la organización política

Si opta por apoyar solo a la organización política para que alcance el umbral y obtenga curules, puede marcar únicamente el logo del partido.



Si marca solo el número del candidato dentro de la zona de su partido

Si marca solo el número del candidato dentro de la zona de su partido, el voto también se considera válido tanto para el candidato como para la organización.



Si marca dos números distintos del mismo partido

Si marca dos números distintos del mismo partido, el voto no se invalida, pero solo se le contará a la entidad política en la que se encuentran ambos números, excluyendo la preferencia por candidato, tal como se ve en la imagen:

Elecciones 2026: voto válido solamente para partido. - Foto: Registraduría y edición propia

Si marca sobre dos o más partidos distintos

Si marca sobre dos o más partidos distintos, o dos o más números de organizaciones políticas distintas, el voto será anulado. Este también será declarado nulo si, al marcar una X sobre su partido predilecto, esta se sale del espacio e invade el de otra agrupación.

Elecciones legislativas 2026: voto anulado. - Foto: Registraduría y edición propia

Si desea votar por una lista cerrada

Si desea votar por una lista cerrada, exclusivamente marque el recuadro del partido o agrupación política preferente

Elecciones legislativas 2026: voto válido por agrupación política con lista cerrada o voto no preferente. - Foto: Registraduría y edición propia

¿Qué pasa si olvido el número de mi candidato?

Puede solicitar al jurado de votación el cuadernillo o guía electoral. En este documento encontrará las fotografías (si fueron entregadas) y los nombres de los candidatos vinculados a cada número y partido.



¿Puedo marcar dos números de candidatos del mismo partido?

Sí, pero en ese caso el voto no sumará para ningún candidato en particular, sino que contará únicamente como un voto para la organización política.



¿Qué tipos de marcas son válidas?

Se puede marcar con una X, un chulo o un círculo, siempre y cuando la intención del voto sea clara y se mantenga dentro de la zona de marcación de una sola organización.



¿Puede votar por el Senado ordinario y el indígena al mismo tiempo?

No. El ciudadano debe elegir una de las dos tarjetas electorales; los jurados no le entregarán ambas, ya que se debe optar por una sola circunscripción.

