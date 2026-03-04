No es la Registraduría: alertan mensajes falsos que prometen exonerarlo de ser jurado de votación

De cara a las elecciones del Congreso de la República y las tres consultas de precandidatos presidenciales programadas para el domingo 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil designó a 862.392 ciudadanos como jurados de votación. En medio de este proceso electoral, la entidad también alertó sobre la circulación de mensajes fraudulentos que ofrecen supuestos trámites para exonerar a las personas de prestar el servicio como jurados de votación a cambio de dinero.

Los jurados cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la jornada electoral, ya que se encargan de recibir a los votantes, verificar su identidad, entregar los tarjetones, supervisar el proceso de votación y posteriormente participar en el preconteo de los sufragios y en el diligenciamiento de los formularios oficiales. Además, prestar el servicio como jurado de votación es una obligación para quienes sean designados.

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos designados deberán permanecer en sus mesas durante toda la jornada electoral, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Una vez finalicen las votaciones, también deberán participar en el proceso de conteo inicial de votos y en el registro de los resultados. Según la legislación vigente, quienes no asistan sin una causa justificada o abandonen sus funciones pueden ser sancionados, por lo que la entidad alertó a ciudadanos a prevenir estafas que prometen eximir de esta obligación.



Registraduría advierte a jurados de votación sobre nueva modalidad de estafa

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una advertencia a la ciudadanía frente a correos electrónicos y mensajes que circulan ofreciendo gestionar la exoneración del servicio como jurado de votación mediante pagos. La entidad indicó que este tipo de ofrecimientos corresponde a intentos de fraude y reiteró que ningún trámite de este tipo se realiza a través de intermediarios ni requiere dinero.



En algunos casos, los mensajes incluyen supuestas órdenes de pago con montos específicos y enlaces para realizar transferencias, prometiendo que la exoneración sería procesada en pocas horas. Uno de los ejemplos que ha circulado indica que si la persona no realiza un pago antes de una fecha determinada, deberá presentarse obligatoriamente como jurado el día de las elecciones. Incluso se mencionan valores como 21.800 pesos colombianos y referencias de pago, lo que busca dar apariencia de legalidad al mensaje.

Frente a esta situación, la Registraduría aclaró que la designación como jurado de votación es obligatoria y no puede anularse mediante ningún pago. La entidad reiteró que estos mensajes son intentos de estafa y que ningún funcionario o plataforma oficial solicita dinero para gestionar exoneraciones. "Si recibiste un correo o mensaje en el que te ofrecen exonerarte como jurado de votación a cambio de dinero, se trata de un fraude", indicó la entidad. Ante la recepción de este tipo de mensajes, las autoridades recomiendan:



No hacer clic en enlaces enviados por SMS.

No compartir datos personales, bancarios ni contraseña.

No reenviar el mensaje a otros contactos.

Bloquear y reportar el número remitente.

Además, como compensación por esta labor, la normativa también contempla un beneficio para los jurados que trabajan en el sector público o privado, pues quienes cumplan con sus funciones durante la jornada electoral tienen derecho a un día de descanso remunerado.



¿En qué casos lo pueden exonerar de ser jurado de votación?

La legislación electoral también establece situaciones en las que una persona puede quedar exonerada de prestar este servicio. Entre las causales contempladas se encuentran:



Grave enfermedad del jurado o su conyugue, padre, madre o hijo.

Muerte del jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.

Ser menor de 18 años.

No residir en el lugar donde fue designado.

Haberse inscrito y votar en otro municipio.

¿Cuál es la multa al ser jurado de votación y no asistir?

Si un ciudadano es designado como jurado de votación y no se presenta o abandona la mesa sin una causa justificada, se configura una falta que activa un proceso administrativo sancionatorio por parte de la autoridad electoral. La sanción económica prevista por la ley puede oscilar entre uno y diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el año 2026, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905, lo que significa que la multa máxima por no cumplir como jurado de votación asciende a $17.509.050.

En el caso de servidores públicos, la consecuencia no se limita a la sanción económica. La inasistencia injustificada como jurado de votación puede llevar en investigaciones disciplinarias que concluyan en sanciones administrativas, incluida la destitución del cargo, de acuerdo con los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación.

