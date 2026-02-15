Candidata al Congreso de la República denuncia que fue retenida por hombres armados en el Cauca

La candidata al Congreso de la República y exalcaldesa de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, Lucy Amparo Guzmán González, denunció que fue retenida por hombres armados en zona rural de ese municipio. La política, perteneciente al Partido Liberal, compartió un comunicado en sus redes sociales explicando la grave situación que vivió.

"Hoy el Cauca fue golpeado nuevamente por la violencia. Nuestra candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, fue retenida por hombres armados mientras se desplazaba por el sector rural de Santander de Quilichao. En el hecho, fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado", se lee en el comunicado firmado por el equipo de campaña de la candidata.



De acuerdo con lo expresado, Guzmán González y su equipo se encuentran a salvo tras la delicada situación de la que fueron víctimas. "Lo ocurrido es inaceptable y no puede normalizarse: es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas. Este hecho refleja la dura realidad del Cauca: la violencia sigue buscando imponer el miedo y cerrar el camino a la participación", agregaron en el texto.



Desde la campaña también aseguraron que esta situación evidencia "la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos. Lo decimos con claridad: Seguiremos en el territorio, de la mano de nuestra gente, construyendo el Cauca juntos. La denuncia ya fue instaurada ante las autoridades competentes". Por último, la candidata y su equipo le pidió al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a los organismos de control "medidas inmediatas, efectivas y verificables de protección para todas y todos los candidatos en el Cauca".

Leonardo González, director de Indepaz, dijo que "lo ocurrido con la candidata Lucy Amparo Guzmán en el Cauca, sumado a lo sucedido recientemente con la senadora Aída Quilcué, confirma que las lideresas siguen en alto riesgo. Esto no es un hecho aislado: afecta las garantías electorales en muchos municipios. Sin seguridad no hay democracia real".

Senadora Aida Quilcué también fue retenida por hombres armados

El pasado 10 de febrero la senadora indígena Aida Quilcué desapareció por varias horas en el departamento del Cauca. La guardia indígena del departamento colombiano halló a Quilcué y a miembros de su esquema de seguridad, después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada. "La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en su cuenta de la red social X.

El Ejército Nacional trasladó a la senadora hasta Popayán para reencontrarse con su familia y le narró a los medios de comunicación que “viajaba de La Plata, Huila, hacia Popayán y en el sitio ya llegando al páramo salieron unos hombres armados, nos bajaron de la camioneta y luego nos condujeron hacia un sitio desconocido (...) Ellos se quedaron con la camioneta y luego ya nos llevaron para decir que había que esperar la orden del que iba a llegar después”, pero “cuando nos dimos cuenta que los que nos estaban apuntando con el arma salieron corriendo y nos dejan solos”.