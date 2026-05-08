José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella: de esto trata el plan "Colombia Milagro"

José Manuel Restrepo, exministro y actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, detalló en una entrevista para Noticias Caracol los pilares fundamentales de su propuesta de gobierno denominada “Colombia Milagro”. Con un enfoque técnico y una visión de gerencia pública, Restrepo plantea una transformación profunda del Estado colombiano basada en la austeridad, la lucha contra la corrupción y la reactivación del sector privado.



El diagnóstico de Restrepo sobre la situación actual del país es severo. Según el candidato, Colombia enfrenta un desequilibrio financiero insostenible donde los gastos de la nación alcanzan los 545 billones de pesos, mientras que los ingresos apenas rondan los 300 billones. “Este gobierno elevó el déficit primario y además sobreudó al país”, afirmó Restrepo, señalando que la deuda pública pasó de 800 a 1.200 billones de pesos en solo tres años. Ante este panorama, su propuesta no es una reforma tributaria tradicional, sino un programa de ajuste fiscal que busca sincerar el gasto y reducir el tamaño del Estado central.

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Una de las metas más ambiciosas de la fórmula De la Espriella-Restrepo es lograr un recorte del 40% en los gastos públicos para el año 2030. Este ajuste se lograría mediante una ley de competencias que profundice la descentralización, entregando más responsabilidades a los entes territoriales y eliminando entidades que consideran ineficientes. Restrepo fue enfático al mencionar que el Ministerio de la Igualdad “no sirvió para nada” y representa una “profunda ineficiencia”, por lo que su plan incluye simplificar agencias como el INVIMA, el ICA y diversas superintendencias para reducir la carga regulatoria que asfixia al micronegocio y al empresario independiente.



En materia de seguridad, el plan contempla una inversión de entre 10 y 20 billones de pesos destinados a fortalecer las capacidades tecnológicas y humanas para combatir delitos como la extorsión y el microtráfico. Por otro lado, para el sector salud, proponen un plan de choque de 10 billones de pesos. Según Restrepo, estos recursos se obtendrían revisando decisiones mal tomadas en la UPC y eliminando gastos que terminaron convertidos en “clientela política”. “Lo que el ciudadano está esperando es un plan de choque... para que los ciudadanos no pierdan su vida porque no tuvieron acceso a un medicamento”, sostuvo el candidato.

La lucha contra la corrupción también ocupa un lugar central. Restrepo propone la implementación de tecnología blockchain en todos los procesos de contratación pública para garantizar la transparencia y el rastreo de cada peso invertido. Además, planea la creación de un “bloque anticorrupción” liderado por el presidente, con participación de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para realizar seguimientos semanales a posibles casos de irregularidades.



Para impulsar el crecimiento económico, Restrepo apuesta por reactivar sectores estratégicos como los hidrocarburos, el gas, la minería, el turismo sostenible y las energías renovables. Su papel como vicepresidente, según explicó, no será el de un ministro de Hacienda en la sombra, sino el de un articulador que conecte a Colombia con el mundo, atrayendo inversión extranjera y posicionando al país en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial y la energía nuclear.



Finalmente, Restrepo envió un mensaje de unidad frente a la polarización, aunque fue claro en su postura sobre el orden público: “Unas minorías no pueden terminar afectando a las mayorías”. Bajo el principio de “libertad y orden”, aseguró que su gobierno respetará el derecho a la protesta, pero ejercerá la autoridad necesaria para evitar bloqueos que afecten la economía y la vida de los colombianos. Con este plan, la fórmula busca presentar una alternativa que, en palabras de Restrepo, devuelva la esperanza a un país que se siente “apesadumbrado”.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.