"Lo lograste, 'Tigre'": José Manuel Restrepo tras victoria De la Espriella en la segunda vuelta

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo se pronunció a través de su cuenta en la red social X tras conocerse el preconteo de la segunda vuelta presidencial. En el mensaje publicado, escribió: “¡Lo lograste, 'Tigre'".

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En su mensaje agregó: "Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro.”



El pronunciamiento se dio luego de la jornada electoral de este 21 de junio en la que, según el preconteo, la fórmula integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano asumirán la presidencia en el periodo 2026 - 2030.



El nombre de José Manuel Restrepo Abundano fue anunciado el 10 de marzo de 2026 como fórmula vicepresidencial del candidato del movimiento Defensores de la Patria. Desde entonces participó en la campaña presidencial acompañando las propuestas del abogado.

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Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, Restrepo señaló que uno de los objetivos del eventual gobierno era fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos. En ese espacio afirmó: “Tristemente en el gobierno Petro se destruyó la relación con los Estados Unidos y recuperar esa relación es muy importante porque estamos hablando del primer socio comercial y de inversión de nuestro país”.

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¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA!



Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella.



Aquí comienza la Patria Milagro. pic.twitter.com/DmeM2AwxFi — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 21, 2026

¿Quién es José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo Abondano es un economista y político colombiano, con trayectoria en el sector público y académico. Se ha desempeñado como ministro de Comercio, Industria y Turismo y como ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno del expresidente Iván Duque, ocupando esas dos carteras en distintos momentos de la administración.

En el ámbito académico, ha estado vinculado a la educación superior, donde ejerció cargos como rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Universidad del Rosario y la Universidad EIA.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co