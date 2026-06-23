Los nombres que suenan para el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial el pasado domingo, el presidente electo Abelardo de la Espriella y su campaña se reunieron a puerta cerrada en Barranquilla por alrededor de 10 horas, donde le agradecieron a los dirigentes regionales y recibieron varias llamadas de mandatarios de otros países de la región y de Europa para felicitar al candidato. Noticias Caracol, además, conoció una lista de nombres que suenan para el gabinete de De la Espriella, una vez llegue a la Casa de Nariño.



Según algunas personas que asistieron a este encuentro, el presidente electo dio dos mensajes claves: que quiere "un gobierno de transparencia", y que será un gobierno "para todos, no habrá exclusión". Estas declaraciones son similares a lo que mencionó en el discurso tras recibir los resultados, en el cual dijo: "Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables".

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Por otro lado, entre los presidentes que han felicitado a Abelardo de la Espriella se encuentran el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; el de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura.



¿Quiénes suenan para el gabinete de Abelardo de la Espriella?

Noticias Caracol conoció que hay dos nombres que serían fijos dentro del gabinete: Mauricio Gómez Amín, abogado y militante del Partido Liberal, quien suena como ministro de Vivienda, y el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien era jefe de regiones de la campaña y está sonando para el Ministerio de Defensa.

Por otro lado, para el Ministerio del Interior suenan dos personas: Rodrigo Lara, exsenador de la República y quien militó en Cambio Radical, y el expresidente del Senado Efraín Cepeda. Asimismo, el abogado Germán Calderón España podría estar al lado del presidente electo en la Casa de Nariño, dirigiendo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).



En cuanto a mujeres que podrían llegar al gabinete, están contemplando para el Ministerio de Hacienda a Elsa Noguera,exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda. Para esta misma cartera también suena Carolina Soto, quien estuvo en el Banco de la República y es esposa de Alejandro Gaviria. Otros nombres femeninos que se están mencionando para integrar el gabinete son Ana Fernanda Maiguashca, la codirectora del Banco de la República, y la exsenadora María Fernanda Cabal.



Cabe resaltar que, tras las votaciones, las autoridades electorales trabajan en el proceso del escrutinio para oficializar los comicios. Con el 99,99 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70%) de Iván Cepeda, del Pacto Histórico. La diferencia entre ambos fue de 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales. La jornada, además, estuvo marcada por una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo cual representa el 63,59 % del censo electoral.

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*Con reportería de Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

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