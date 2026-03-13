Luis Gilberto Murillo inscribió candidatura junto con su fórmula vicepresidencial, Luz María Zapata

El excanciller Luis Gilberto Murillo inscribió su candidatura a la Presidencia ante la Registraduría Nacional para participar en las elecciones del próximo 31 de mayo. Murillo estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Luz María Zapata. "Yo no llegué a este momento por herencia política ni por apellido, llegué porque soy de una tierra que muchos ignoran y que el Estado condena, y que muchos olvidan", afirmó Murillo, oriundo del departemnto del Chocó, en su discurso tras la inscripción.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ingeniero de Minas y exministro de Relaciones Exteriores añadió que "hay tres valores que nos guían hasta hoy: la dignidad, porque nadie es menos por el lugar donde nace, con la frente en alto; la serenidad, porque los problemas grandes se resuelven con cabeza fría y con firmeza, no a los gritos, y resultados, porque la gente no vive de discursos, sino con obras".

Por otro lado, en su cuenta de X mencionó: "Esta candidatura nace desde los territorios. Desde los ríos del Pacífico, las montañas, las veredas y los barrios donde la gente ha aprendido a salir adelante cuando el Estado llega tarde o nunca llega. Vamos a trabajar con el entendimiento de que la Oportunidad es Colombia".



¿Quién es Luis Gilberto Murillo?

Murillo tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería y es experto en políticas públicas. Entre 2016 y 2018, fue el primer ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible afrocolombiano de Colombia. En 2014, fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como director de la iniciativa presidencial Todos Somos Pazcífico, donde lideró el diseño y aprobación de un préstamo de 400 millones de dólares del Banco Mundial y el BID para iniciativas de agua, saneamiento y energía renovable para comunidades de la costa pacífica de Colombia.



Fue elegido Gobernador del Chocó en 1997 y 2011, y se desempeñó como Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). Posteriormente, el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, lo nombró Director del Departamento de Protección Ambiental de Bogotá (DAMA) y Subsecretario de Planeación.



Fue profesor en la Universidad Externado, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Tecnológica del Chocó. También fue investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) de la American University y becario Martin Luther King del MIT, como asesor de la Iniciativa de Soluciones Ambientales (ESI), siendo el primer colombiano en obtener esta distinción.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL