Propuestas de Juan Carlos Pinzón contra la inseguridad y mejorar capacidades aéreas de las FF. MM.

Juan Carlos Pinzón, quien fue ministro de Defensa, dos veces embajador de Colombia y también fórmula vicepresidencial de una de las campañas de Germán Vargas Lleras, expuso en Candidatos al Tablero sus propuestas de campaña para convertirse en el próximo presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026.

Afirmó que cuando fue ministro de Defensa “fui la persona más exitosa en la historia en la lucha contra el terrorismo del narcotráfico, liderando unas Fuerzas Militares y de Policía que fueron los que produjeron los resultados”.



Propuesta para la seguridad

“Apenas llegue voy a emitir una directiva presidencial ordenándoles a los soldados y policías de Colombia que se defiendan”, dijo Juan Carlos Pinzón, quien dijo que contempla llamar “el 7 de agosto a 30.000 hombres de la reserva activa con incentivos al servicio activo porque necesitamos esa experiencia para poder retomar el país. En los 4 años vamos a aumentar el pie de fuerza en 100.000 hombres y mujeres, policías y militares, muy fuerte para las ciudades, muy fuerte para los barrios, para las calles”.

“Vamos a volver a tener las Fuerzas Militares y de Policía más fuertes del continente como las dejé cuando dejé el ministerio. Eso es lo que me aterra hoy”, agregó, señalando que hará “un plan de choque mantenimiento de todos los helicópteros que tenemos, luego un plan de adquisiciones de qué nos falta para poder tener ventaja estratégica, y cada división del Ejército, de la Infantería Marina va a tener un batallón de drones y antidrones con toda la doctrina de última generación. Y la Policía va a usar incluso en las ciudades, en las carreteras, drones de vigilancia”.



Eliminación de cultivos ilícitos

“Vamos a hacer erradicación fuerte, vamos a aplicar drones, vamos a hacerlo obviamente sacando a la población civil para que no haya afectación, pero fumigamos todo lo que esté en cultivos”, propuso.



Diálogos con grupos ilegales

Juan Carlos Pinzón expresó que “se acabaron diálogos para someter al Estado y a las víctimas a criminales. Si un criminal se quiere someter, bienvenido. Si un criminal quiere dejar el crimen, lo podemos desmovilizar. Pero si un criminal quiere beneficios, nunca más. No habrá beneficios”.



Además, propuso “a hacer cuatro megacárceles, cada una 20.000 cupos, celdas individuales. ¿Y sabe qué le toca el al tipo que se meta allí o a la persona? Trabajar para pagar la cárcel para comer también, porque si no esto no va a mejorar”.



Reforma a la salud

“El sistema de salud sí lo vamos a transformar en el periodo de gobierno con los principales expertos de Colombia, públicos y privados. Hay reforma con dos pilares: pilar público, pilar privado y vamos a hacer esto bien, seriamente, con estándar mundial, pero lo que importa, la atención en salud”, expresó Pinzón.



Además, dijo que presentaría reforma tributaria, diría sí al fracking, pagaría las deudas de las EPS, tendría relaciones con Venezuela, reformaría el Icetex, continuaría con Mi Casa Ya y mejoraría los subsidios.

