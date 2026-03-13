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Registraduría aparta a funcionaria por presunta participación en política: video circula en redes

La entidad aseguró que estas conductas "acarrean graves faltas disciplinarias" y que podrían incurrir en el delito de intervención en política.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Elecciones al Congreso de 2026.
Elecciones al Congreso de 2026.
Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de un comunicado, afirmó este viernes que decidió apartar de su cargo a una funcionaria por "aparente participación en política" durante la inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales, quienes participarán en la primera vuelta del próximo 31 de mayo. La entidad informó que un video que circula en redes sociales será investigado por las autoridades correspondientes.

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Horas antes del comunicado, se difundió un clip de una mujer con la chaqueta de la Registraduría, al parecer, apoyando a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia. La funcionaria saludaba a la exsenadora y al expresidente Álvaro Uribe, mientras Valencia estaba inscribiendo su candidatura. También saludaba al exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo.

"Frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos. El video que circula en redes sociales fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad, con el fin de que se adelanten las investigaciones
correspondientes", indicó el comunicado de la Registraduría.

El organismo hizo énfasis en que de manera permanente, a través de su Oficina de Control Disciplinario, ha advertido a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos. "Asimismo, se ha advertido que la ejecución de este tipo de conductas acarrea graves faltas disciplinarias (artículos 60, numerales 1 y 2, y 65 de la Ley 1952 de 2019) y que podrían incurrir en el delito de intervención en política (artículo 422 de la Ley 599 de 2000 – Código Penal colombiano)", añadió.

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También, indicó que, "a través de los canales de comunicación interna, la entidad ha realizado de forma constante un llamado a sus funcionarios para que se abstengan de participar, bajo cualquier modalidad, en actividades de carácter político. La Registraduría Nacional reitera este llamado y reafirma su compromiso con la integridad, transparencia y neutralidad del proceso electoral".

Según el artículo 422 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal Colombiano, el servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y perdida del empleo o cargo público.

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LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
lmercado@caracoltv.com.co

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