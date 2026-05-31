Mininterior reporta más de 400 denuncias por presuntos delitos electorales en inicio de elecciones

En el marco de la jornada electoral, el Puesto de Mando Unificado (PMU), implementado por el Ministerio del Interior, mantiene un monitoreo constante e ininterrumpido desde su instalación el día de ayer para garantizar la transparencia y el orden en las votaciones.



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Hasta el último reporte emitido a las 9:45 de la mañana, el Ministerio del Interior ha consolidado un total de 446 denuncias. De estas, 402 se han originado en territorio colombiano, mientras que 41 provienen del exterior, específicamente de países como el Reino Unido, Estados Unidos y España. Entre las irregularidades más reportadas por los ciudadanos destacan el constreñimiento al sufragante y la intervención en política por parte de servidores públicos.



Vigilancia técnica y acompañamiento internacional en las elecciones presidenciales

La reunión del PMU avanza con la participación de altos funcionarios y organismos de control, entre los que se encuentran:



El Ministro del Interior y el Ministro de la Defensa.

La Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral.

La misión de observación de la Unión Europea, que se ha sumado a las labores de vigilancia técnica para realizar un seguimiento minuto a minuto de los comicios

Las autoridades se preparan para entregar un balance detallado sobre la apertura de las urnas y la situación de orden público en todo el país. Asimismo, se espera un reporte oficial sobre el proceso de instalación de las mesas de votación y el panorama general de seguridad conforme avanza el día. Las autoridades permanecen en alerta para atender cualquier eventualidad que pueda afectar el ejercicio democrático tanto en Colombia como en los consulados habilitados en el extranjero.



Colombia llega a comicios con 80 municipios en riesgo máximo por presión de grupos armados

Colombia llegó a las elecciones presidenciales de este domingo con 80 municipios en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín, quien llamó a la ciudadanía a votar libremente y a confiar en las instituciones electorales. "Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios", afirmó Marín tras la apertura de la jornada electoral.

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La defensora explicó que muchas de las presiones ejercidas por grupos armados y organizaciones criminales durante la campaña "se han consumado", aunque destacó que hasta el momento la jornada transcurre sin alteraciones graves del orden público. "Es importante saber que el día de hoy, hasta el momento, no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público", señaló.

Marín defendió además la transparencia del proceso electoral y pidió confianza en las instituciones encargadas de organizar y vigilar los comicios. "La Registraduría (entidad encargada de organizar las elecciones) ha sido transparente, ha dado toda la información y tiene actualmente una auditoría internacional en curso" con más de 1.500 observadores electorales, manifestó. La funcionaria reconoció que la influencia de actores armados estuvo presente durante toda la campaña, pero insistió en que ello no debe impedir el ejercicio democrático de los ciudadanos. "El llamado del día de hoy es a que la gente vote libremente, que la gente vote a conciencia", expresó.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE