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Este es el link para consultar su lugar de votación en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

La verificación del puesto de votación permitirá a cada ciudadano identificar con anticipación la dirección del lugar donde debe presentarse, la mesa asignada y demás información necesaria para participar en la jornada electoral. Siga el paso a paso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de may, 2026
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Este es el link para consultar su lugar de votación en las elecciones presidenciales del 31 de mayo
Cómo consultar el puesto de votación en Colombia y en el exterior para las elecciones de 2026. -
Colprensa

Con la cercanía de las elecciones presidenciales en Colombia previstas para el 31 de mayo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó herramientas digitales para que los ciudadanos puedan verificar con anticipación su lugar de votación. El proceso busca facilitar la organización de la jornada electoral y reducir confusiones el día de los comicios, tanto dentro del país como en el exterior.

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Y es que para las elecciones presidenciales de 2026, la Registraduría informó que 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. De ese total, 40.007.312 ciudadanos podrán sufragar en Colombia y 1.414.661 lo harán desde el exterior.

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La entidad instalará 13.742 puestos de votación y habilitará 120.527 mesas en todo el territorio nacional y en 67 países. En Colombia funcionarán 13.489 puestos de votación: 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales. Mientras tanto, los colombianos residentes en el exterior podrán votar entre el 25 y el 31 de mayo en 253 puestos habilitados fuera del país.

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¿Por qué es importante consultar su puesto de votación?

La asignación del puesto de votación no siempre se mantiene en el mismo lugar entre elecciones. Factores como cambios de residencia registrados, reorganización del censo electoral o ajustes logísticos pueden modificar el sitio donde cada ciudadano debe presentarse. Por esta razón, la Registraduría recomienda verificar la información con anticipación. Esto permite:

  • Evitar desplazamientos innecesarios el día de la votación.
  • Conocer la dirección exacta del puesto asignado.
  • Identificar la mesa correspondiente dentro del puesto.
  • Planear con tiempo la llegada al lugar de votación.

Link para consultar el puesto de votación en Colombia y el exterior

Para consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales de 2026, la ciudadanía puede seguir un proceso sencillo a través de internet. La herramienta está disponible en el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

  • Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/
  • Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026".
  • Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación".
  • Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria
  • En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado.

Quienes residen fuera del país también pueden realizar la consulta mediante el sistema habilitado para votantes en el exterior, disponible en el siguiente enlace.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Para ejercer el derecho al voto en Colombia únicamente se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus formatos vigentes:

  • Cédula amarilla con hologramas.
  • Cédula en policarbonato.
  • Cédula digital en dispositivos móviles autorizados.

Otros documentos como licencias de conducción, pasaportes, libretas militares o comprobantes de trámite no son válidos para la identificación en el proceso electoral.

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Son los jurados de votación quienes están obligados a verificar la identidad del sufragante antes de entregar el tarjetón, como parte de los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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