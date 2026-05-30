Vanessa Pulgarín, la colombiana que logró la primera corona de Miss Grand International All Stars

Colombia vuelve a celebrar un importante triunfo en los concursos internacionales de belleza. Esta vez, el reconocimiento llegó de la mano de Vanessa Pulgarín, quien logró coronarse como la primera ganadora de Miss Grand International All Stars, certamen que reunió en Bangkok, Tailandia, a candidatas con experiencia en competencias internacionales y que concluyó este 30 de mayo con la elección de su primera reina.



La modelo y comunicadora social colombiana alcanzó el máximo reconocimiento de esta edición, consolidándose como una de las participantes más destacadas desde el inicio de la competencia y superando a representantes de distintos países que también figuraban entre las favoritas para quedarse con la corona.

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¿Quién es Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín ya era una figura conocida en los concursos de belleza internacionales. La colombiana representó al país en Miss Universo 2025, realizado también en Tailandia, experiencia que le permitió proyectar su imagen en escenarios internacionales y fortalecer su trayectoria dentro de este tipo de competencias.

En Miss Grand International All Stars volvió a asumir el reto de representar a Colombia en un concurso que reunió a exreinas y participantes que previamente habían hecho parte de certámenes de belleza alrededor del mundo.



La competencia permitió que cada nación pudiera estar representada por una o más candidatas, razón por la cual Colombia contó con dos representantes en esta edición.



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Colombia tuvo dos cartas fuertes en la competencia

Además de Vanessa Pulgarín, la delegación colombiana estuvo integrada por Priscila Londoño, quien obtuvo el título de Miss Grand Colombia 2022 y alcanzó el top 5 de Miss Grand International 2022.

Ambas participantes desarrollaron una destacada actuación a lo largo de la competencia celebrada en Bangkok, donde participaron en actividades oficiales, presentaciones ante el público, desfiles en traje de baño, pasarelas en traje de gala y otros eventos organizados por la organización del certamen.

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El desempeño de las dos colombianas llamó la atención desde las primeras etapas del concurso y las posicionó entre las participantes con mayores opciones de avanzar.

Finalmente, Priscila Londoño logró ubicarse dentro del top 10 de la competencia, mientras Vanessa Pulgarín continuó avanzando hasta alcanzar la corona.

La definición del certamen estuvo marcada por la presencia de varias candidatas que sobresalieron durante todo el proceso de evaluación.

Entre ellas figuraban Vanessa Pulgarín y la representante de Ghana, Faith Maria Porter, quienes se consolidaron como dos de las grandes favoritas del concurso.

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Durante la etapa preliminar ambas registraron algunos de los puntajes más altos de la competencia, situación que incrementó la expectativa alrededor de la final.

Por eso no fue sorpresa que ambas resultaran tomadas de la mano. Sin embargo, fue la representante colombiana quien logró imponerse en la evaluación final y quedarse con el título.

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La comunicadora social y modelo se convierte así en la primera ganadora de Miss Grand International All Stars.

Con la obtención de la corona, Vanessa Pulgarín suma un nuevo capítulo a su trayectoria en los concursos de belleza y coloca nuevamente el nombre de Colombia en lo más alto de una competencia internacional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co