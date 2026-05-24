El mortal accidente de tractocamión en La Línea: ¿hubo fallas en revisión tecnomecánica del CDA?

En el túnel de La Línea, un tractocamión sin frenos embistió 16 vehículos y cobró la vida de ocho personas en enero de 2022. A pesar de que el vehículo pesado contaba con una revisión tecnomecánica vigente, expedida apenas tres meses antes por el CDA Tecnimas en Cali, las investigaciones posteriores revelaron fallas críticas que no fueron detectadas o reportadas. Este es apenas uno de los casos que conoció Séptimo Día sobre aparentes omisiones en Centros de Diagnósticos Automotor. Hablamos con familiares de víctimas, sobrevivientes, autoridades y señalados responsables.



Testimonios de familiares de víctimas y de sobrevivientes

Jie Soler, cuya hermana de 34 años falleció en el siniestro de La Línea, describe el vacío que dejó la tragedia: "La extrañamos mucho. La vida no ha sido igual desde que ella se fue". El impacto no solo dejó víctimas fatales, sino sobrevivientes con secuelas físicas y psicológicas permanentes. Saúl González, un taxista afectado, relata la confusión del momento: "Cuando yo me desperté, que una mula me ha estrellado, fue todo lo que me dijeron. Pues, pero yo realmente no me acuerdo (…) Duré 20 meses con sonda. Después de 20 meses con sonda, duré 6 meses con pañal". Su esposa, Flor Rodríguez, sufrió graves heridas en el rostro: "Yo no me acordaba ni quién era yo ni qué me había pasado. Cuando me desperté, yo ya estaba operada porque me tuvieron que hacer una reconstrucción (de dentadura)".

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Otro testimonio conocido por Séptimo Día fue el de Adriana Costa, quien junto a su familia vivió meses de recuperación tras el impacto del tractocamión: “Era todo el tiempo un dolor constante, porque los traumas que teníamos dentro de nuestro cuerpo eran fuertes y era muy difícil poder conciliar el sueño, fueron meses”.

Desde el inicio, la principal hipótesis de lo sucedido con el tractocamión fue una falla en el sistema de frenos. “Se infiere que no se encontraban los mantenimientos adecuados”, enfatizó el perito del caso. Sin embargo, el vehículo contaba con una revisión técnico- mecánica vigente.



Omisiones bajo la lupa de las autoridades

Angélica Salazar, experta en seguridad vial de la Superintendencia de Transporte, analizó los videos de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente en La Línea y señaló irregularidades graves: "Lo que nos muestran es que el sistema de frenos en el eje delantero no fue debidamente inspeccionado". Según la funcionaria, la prueba se realizó de manera incompleta: "No se evidencia el accionamiento del equipo para el eje delantero". Por estas malas prácticas, el CDA Tecnimas fue sancionado, aunque inicialmente la sanción de ocho meses se redujo a solo dos.



Lo más preocupante, según la Superintendencia, es que este no sería un caso aislado. Entre 2023 y 2025 se detectaron fallas continuas en el mismo centro: "El CDA continuaba realizando actividades que no garantizan una calidad de la inspección". Se evidenciaron mediciones de llantas inexistentes y omisiones en la revisión de puertas de carga.



¿Certificados de papel?

La problemática, que no es nueva, se extiende a otras regiones de Colombia. En enero de 2026, Luis José Becerra, un conductor experimentado de 63 años, murió en la vía entre Lebrija y Bucaramanga cuando el furgón que conducía se quedó sin frenos e impactó contra una roca. Su esposa, María Cristina Rendón, recuerda la llamada fatal de su hijo: "Mamita, que mi papá se mató".



El vehículo que manejaba Becerra había aprobado la revisión tecno mecánica en el CDA Supercar de Bucaramanga solo cuatro días antes del accidente. Sin embargo, un peritaje independiente realizado por Óscar Arturo Porras Garavito, contactado por Séptimo Día, halló fallas evidentes: "Las llantas traseras izquierdas del camión estaban fuera de servicio, es decir, no tenían freno". El experto añadió que el problema era crónico: "Las bandas no tenían contacto con la campana y eso a mí me permitió describir que llevaba tiempo sin que le grabaran frenos a ese camión".

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La Superintendencia de Transporte revisó los videos de esa inspección y los resultados fueron alarmantes. Benjamín Tovar, analista técnico, señaló que se omitieron pasos fundamentales: "Es una inspección muy rápida, más rápida de lo que debería". Además, confirmó que los inspectores nunca entraron al foso: "Omitieron la inspección de más o menos 53 ítem de inspección dentro de esos asociados a frenos, a suspensión, a dirección, a chasis".



Accidente en peaje Casablanca

Otro caso reciente fue el ocurrido el 1 de abril de 2026 en el peaje de Casablanca, en Cundinamarca. Un tractocamión embistió varios vehículos, cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas. Aparentemente, este vehículo pesado también tenía la técnico mecánica al día, pero videos del momento de la revisión dan cuenta de un posible desgaste de la llanta trasera que no fue alertado. El siniestro sigue en etapa de investigación y las autoridades deberán determinar si hubo o no alguna responsabilidad del CDA.

Sobreoferta y competencia desleal

Para Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de la Asociación Nacional de CDAs, la calidad del servicio se ha degradado por la saturación del mercado: "La sobreoferta que hay en el país está poniendo en riesgo la calidad del servicio y está poniendo en riesgo también la sostenibilidad del sistema". Algunos centros han optado por la flexibilidad para atraer conductores que buscan evitar reparaciones costosas.

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Ante este panorama, las familias de las víctimas buscan justicia a través de demandas contra los CDAs y a los propietarios de los vehículos, mientras exigen una regulación más estricta que impida que los certificados de revisión sigan siendo, simplemente, papeles que no salvan vidas.