¿Se puede votar con la cédula digital en las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

De cara a las elecciones del Congreso de la República y las tres consultas de precandidatos presidenciales programadas para el domingo 8 de marzo, una de las preguntas más frecuentes entre los votantes tiene que ver con el uso de la cédula digital para ejercer el derecho al voto. Frente a esta inquietud, la Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cuáles son las condiciones establecidas por la autoridad electoral.

De acuerdo con la entidad pública encargada de las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de Congreso de la República. De estos ciudadanos, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. La entidad también aseguró que se dispondrán 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación.

El poder legislativo iniciará un nuevo período desde el 20 de julio durante los siguientes cuatro años. En la cita electoral también se elegirán los candidatos a la Presidencia de tres consultas: la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones.



¿Se puede votar con la cédula digital?

Frente a esta duda, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó en entrevista con Blu Radio que la cédula digital tiene la misma validez que el documento físico para efectos de identificación. Por esta razón, los ciudadanos que la tengan activada en su dispositivo móvil podrán utilizarla en los puestos de votación el día de la jornada electoral.



"Solamente se puede votar con la cédula de ciudadanía, no se puede votar con la contraseña. Y con la cédula de ciudadanía se puede votar con la cédula amarilla, que es un poco más vieja, o con la cédula digital, bien sea en físico o quien la tiene en el celular descargada", indicó el registrador.



No obstante, la Registraduría indicó que el documento debe visualizarse directamente dentro de la aplicación oficial desarrollada por la entidad. Esto significa que los jurados de votación no aceptarán fotografías, capturas de pantalla o imágenes guardadas en la galería del celular como forma de identificación.

La razón de esta medida está relacionada con los mecanismos de seguridad incorporados en la aplicación. Según explicó la autoridad electoral, el sistema permite verificar características dinámicas del documento digital, las cuales ayudan a confirmar la autenticidad de la identidad del votante y reducen el riesgo de suplantación o falsificación.



Los documentos con los que no puede votar en elecciones

Además de la cédula digital en el celular, los colombianos también podrán votar presentando alguno de los documentos físicos autorizados. Entre ellos se encuentra la cédula amarilla con hologramas, que ha sido utilizada durante varios años en el país, y la cédula de ciudadanía en policarbonato.

Por el contrario, otros documentos de identificación no serán válidos para participar en las elecciones. La Registraduría recordó que el pasaporte, la licencia de conducción, la libreta militar o la contraseña que se entrega cuando se tramita la cédula no sirven para identificarse ante los jurados de votación.

En todos los casos, los jurados deberán comprobar la identidad del ciudadano antes de entregarle el tarjetón correspondiente, procedimiento que se hace como parte de los controles establecidos para garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades en las mesas de votación.



¿Cómo consultar su puesto de votación para las Elecciones de Congreso?

Para consultar su puesto de votación debe saber que todo colombiano debería tener su cédula inscrita en uno de los puestos. "Aquellos que nunca han inscrito su cédula y su documento de identidad fue expedido entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 quedan inscritos automáticamente en el puesto censo o en el puesto de la cabecera municipal", asegura la Registraduría. La entidad explica que las cédulas expedidas después del 7 de enero de 2003 "quedan automáticamente incorporadas en el censo electoral en un puesto de votación cercano al lugar de expedición".



Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/

Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026"

Dé click en "Consultar" en el apartado de Congreso de la República

en el apartado de Congreso de la República Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación"

Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria

y completar la verificación obligatoria En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado

