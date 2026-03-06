¿Cómo funciona y para qué sirve el umbral en las elecciones de Congreso del 8 de marzo?

Los ciudadanos colombianos habilitados para votar podrán elegir este domingo 8 de marzo a sus candidatos o listas del Senado de la República y la Cámara de Representantes para el período 2026-2030. Los electorales también podrán participar, si así lo desean, en alguna de las tres consultas presidenciales que elegirán a su candidato para primera vuelta.

La elección del Congreso del próximo domingo es una jornada clave para la democracia. La representación y constitución de esta corporación política definirá el futuro del país durante los siguientes cuatro años. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad pública encargada de la organización de las elecciones, para el Senado existen 1.071 candidatos, que participan en 16 listas para la circunscripción nacional y en otras 10 listas por la circunscripción indígena.



Por su parte, para la Cámara de Representantes participan un total de 2.010 candidatos en 491 listas, estas están divididas en 298 listas para las circunscripciones territoriales; 10 listas para la indígena, 46 para la afrodescendiente, 16 para internacional (colombianos en el exterior) y 121 para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). La conformación y repartición de ambas cámaras del Congreso de la República se organiza dependiendo el orden de votados y si cada lista pasó el umbral.



Lea: Elecciones legislativas en Colombia 2026: ¿Cómo votar para Senado? paso a paso para evitar anulación



¿Qué es el umbral electoral en Colombia?

El umbral es la cantidad mínima de votos válidos que debe obtener una lista en las elecciones de Congreso, Asambleas o Concejos para que pueda obtener una curul o más. El umbral es crucial en las listas del Senado y Cámara "para que le sea aplicada la cifra repartidora, es decir que se tendrá en cuenta para el número de escaños que alcance. En este orden, la cifra repartidora se aplica únicamente a aquellos partidos o movimientos que superen el umbral exigido". En el caso del Senado el umbral corresponde al 3% de los votos válidos.

El umbral para Cámara de Representantes depende del número de curules de cada circunscripción. "Las listas de candidatos cuya votación no supere en votos el umbral, no serán tenidas en cuenta para la asignación de curules, mientras que las listas que igualen o superen el umbral, se les aplicará la cifra repartidora para determinar si alcanzan o no curules", agregó la Registraduría. La cifra repartidora se convierte en otro factor clave y también depende de cada circunscripción.

"El sistema surge al aplicar un cálculo aritmético el cual está basado en el resultado de la división del número total de votos de cada una de la listas, por uno, por dos, por tres, por cuatro, hasta llenar el total de curules a proveer, hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de escaños por proveer, el último de estos resultados es la cifra repartidora", explicó la entidad pública.

