Elecciones 2026: ¿qué pasa si lo descubren tomando foto al tarjetón tras votar? Prohibición es clara

Este domingo 8 de marzo, en Colombia se llevará a cabo uno de los encuentros electorales más importantes de la nación. Miles de colombianos irán a las urnas para elegir a sus representantes legislativos, marcando a su entidad política o candidato predilecto para Senado de la República y Cámara de Representantes. Además, a poco tiempo de la primera vuelta presidencial, en este mismo espacio varios precandidatos que integran las diferentes consultas se medirán el aceite, y los más votados serán seleccionados para representar a sus agrupaciones en la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

La Registraduría y demás autoridades del país ya han llevado a cabo las debidas campañas para informar a los electores, con el fin de garantizar una óptima y ordenada jornada para este domingo. Entre los principales anuncios que tradicionalmente se hacen, se mantienen los llamados a consultar los respectivos puestos de votación, las formas en las que pueden marcar los tarjetones para que estos sean validados por los jurados electorales y hasta los aspectos que deben tener en cuenta a la hora de ingresar al recinto para ejercer su respectivo derecho.

Una de las normas más importantes a la que la Registraduría ha hecho especial énfasis consiste en la que respecta al uso del celular dentro de los espacios para votar. Según lo establece la normativa, durante toda la jornada está totalmente prohibido sacar el teléfono dentro de estos espacios. Esto, con el fin de prevenir la compra de votos y otros delitos electorales que pueden presentarse en las diferentes mesas de votación.



Y es que una de las modalidades más comunes que usan los delincuentes que compran votos consiste en pedirles a los ciudadanos sobornados una prueba de que votaron a favor del candidato solicitado; esta, normalmente, debe ir acompañada por algún rasgo de la mano del sufragante que permita demostrar que su identidad. Ante esto, la Registraduría ha sido clara en mantener dicha prohibición, y anunciar graves consecuencias que podrían acarrear los responsables.



¿Qué pasa si lo descubren usando su celular o tomando fotografías al tarjetón tras votar?

Quienes hagan este tipo de acciones podrían ser reportados ante la mesa de justicia que se encuentra en cada puesto electoral. Esta, integrada por funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, CNE y Policía, será la encargada de tramitar la respectiva denuncia para dejar a los involucrados sujetos ante posibles sanciones o investigaciones, pues estos podrían estar siendo instrumentalizados, a cambio de dinero, para votar a favor de ciertas personas.



Ante las dudas respecto al número en lista de algún candidato, los votantes pueden acercarse a la mesa de votación delegada para solicitar ayuda; los jurados de este punto podrán hacer la respectiva asesoría y búsqueda del aspirante solicitado por el votante para, de esta manera, garantizar que este pueda ejercer su voto totalmente informado.



¿Con qué documentos se puede participar para las elecciones de este domingo 8 de marzo?

Para ejercer el derecho al voto, es estrictamente obligatorio que cada ciudadano exhiba su cédula de ciudadanía original ante la mesa de votación asignada. De acuerdo con los lineamientos de la autoridad electoral, los únicos soportes válidos para acreditar la identidad del sufragante son:



La cédula amarilla con hologramas , que se mantiene vigente.

, que se mantiene vigente. La nueva cédula digital en su formato físico de policarbonato.

en su formato físico de policarbonato. La cédula digital activa, consultada directamente desde la aplicación móvil autorizada por la Registraduría Nacional.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el sufragio a quienes presenten fotocopias, imágenes en galerías de celular o pasaportes. Asimismo, se reitera que el comprobante de documento en trámite, conocido comúnmente como "contraseña", no cuenta con validez para ser admitido en este proceso democrático.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO