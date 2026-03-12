Sergio Fajardo anuncia su fórmula vicepresidencial: Edna Bonilla, ex secretaria de Educación Bogotá

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció este jueves a su fórmula vicepresidencial. Se trata de Edna Bonilla, quien tiene una amplia carrera en el sector público y la academia. Bonilla ha sido profesora de la Universidad Nacional y docente visitante en instituciones como Sciences Po en Francia y la Universidad Austral en Argentina. En su carrera también se destaca su trabajo como secretaria de Educación de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López y como secretaria distrital de Hábitat durante el periodo de Luis Eduardo Garzón.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.