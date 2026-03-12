En vivo
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Sergio Fajardo anuncia su fórmula vicepresidencial: Edna Bonilla, ex secretaria de Educación Bogotá

Sergio Fajardo anuncia su fórmula vicepresidencial: Edna Bonilla, ex secretaria de Educación Bogotá

Bonilla fue Secretaria de Educación de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López y secretaria Distrital del Hábitat durante el periodo de Luis Eduardo Garzón. También tiene carrera en la academia y el sector privado.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 12 de mar, 2026
Sergio Fajardo y Edna Bonilla.
AFP y Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció este jueves a su fórmula vicepresidencial. Se trata de Edna Bonilla, quien tiene una amplia carrera en el sector público y la academia. Bonilla ha sido profesora de la Universidad Nacional y docente visitante en instituciones como Sciences Po en Francia y la Universidad Austral en Argentina. En su carrera también se destaca su trabajo como secretaria de Educación de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López y como secretaria distrital de Hábitat durante el periodo de Luis Eduardo Garzón.

Noticia en desarrollo.

