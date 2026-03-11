Estas fueron las votaciones de los congresistas capturados por su vínculo al caso UNGRD

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de la UNGRD. Los dos fueron congresistas durante el periodo 2022-2026 y además fueron reelegidos en las elecciones del 8 de marzo.

Manzur y Manrique hacen parte de un grupo de cinco congresistas y un excongresista que son acusados por el delito de cohecho impropio, al haber aceptado dádivas a cambio de su voto favorable para planes de endeudamiento externo del Gobierno dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.



Los otros investigados son Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Solo a Wadith Manzur y Karen Manrique se les ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario y el Congreso de la República será notificado para que ambos sean suspendidos de sus cargos. Los demás continuarán en libertad.

¿Cuántos votos obtuvo cada uno en las elecciones 2026?

A pesar de estar vinculados a este proceso judicial, ambos congresistas decidieron aspirar a la reelección para el periodo 2026-2030 y lograron su cometido.



De hecho, Wadith Manzur fue el segundo senador más votado del Partido Conservador en 2026. En 2022 aspiraba a llegar a la Cámara de Representantes por Montería y lo logró con 113.357 votos.



Por su parte, Karen Manrique llegó a un curul especial de paz asignado a Arauca con 5.640 votos, con el partido Asociación de Víctimas Intercultural Regional (Asvinreg). Esta fórmula se repite, ya que en 2022 la araucana había llegado a la Cámara de Representantes con 1.685 votos.



¿Quién es Wadith Manzur?

Wadith Alberto Manzur Imbett es oriundo de Montería, Córdoba. Llegó al escenario nacional cuando fue elegido representante a la Cámara en 2018 con las banderas del Partido Conservador.

En el momento en que empezaron a tejerse las presuntas dádivas entre congresistas (periodo 2023-2024), Manzur era el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Cuando Olmedo López decidió hablar sobre el escándalo de la UNGRD, Manzur fue uno de los congresistas mencionados en sus confesiones. El político fue vinculado como presunto beneficiario de contratos direccionados. En ese momento ocupaba un puesto en la Comisión de Crédito Público, al igual que Karen Manrique.

La Corte Suprema de Justicia tendría pruebas suministradas por exfuncionarios, como María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, que darían cuenta de la presunta compra de votos en la que habría participado el cordobés.



¿Quién es Karen Manrique?

Karen Astrith Manrique Olarte fue representante a la Cámara y ocupó una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz asignadas al departamento de Arauca en el periodo 2022-2026. Integraba la Comisión Primera Constitucional.

Nació en el municipio de Tame en 1990. Antes de llegar al escenario estatal, Manrique trabajó como asesora en la Cámara de Representantes entre 2018 y 2019. Posteriormente volvió a su pueblo natal para trabajar con el gobierno municipal, en cargos como secretaria de Bienestar Social y asesora en planes de acción.

De acuerdo con los chats entregados por María Alejandra Benavides en la investigación, y que fueron revelados por Noticias Caracol, Manrique y Manzur habrían participado en reuniones, acuerdos y gestiones de contratos de la UNGRD, junto a los otros congresistas y el exlegislador ya mencionados.

