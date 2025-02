EN VIVO: los movimientos en el gobierno de Gustavo Petro tras consejo de ministros; van 2 renuncias

Después del consejo de ministros que fue transmitido por la Presidencia de la República el pasado martes, se han presentado diversos movimientos en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El consejo se transmitió en el horario de mayor audiencia en los canales del país. Petro hizo serios reclamos a su gabinete y presentó a Armando Benedetti como jefe de despacho del gobierno, situación que posteriormente fue el centro de la polémica por el desacuerdo de varios integrantes, como Laura Sarabia yFrancia Márquez , con la posición que asumió el excongresista.

Tras el consejo, se han dado varias reacciones y movimientos políticos:



11:30: reacciones tras polémico consejo



Varios exministros y personajes políticos han reaccionado en Noticias Caracol en vivo sobre el consejo de ministros.

La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, indicó: "Ayer vimos en tiempo real unas personas que se dedican a politiquear y a otras cosas, pero no a gobernar. Claramente, aquí el problema es la cabeza, es el presidente Petro, que

no tiene agenda, liderazgo, y que era una puesta en escena. Ellos sabrán a qué juegan".

La exministra de Agricultura, Cecilia López, dijo: "Me dio mucho dolor porque con esto perdió el gobierno. Demostró que no hay unidad de criterio, no hay no hay interés por los temas sustantivos. En un momento en que tenemos tres líos grandes: el tema económico, el tema de seguridad y el tema de relaciones internacionales, resulta que esos temas no se abordaron".

Por otro lado, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, dijo que: “Fue una puesta en escena que pretendía mostrar un gobierno democrático y terminó mostrando un gobierno a la deriva (...) Yo he estado en consejos de ministros, los de Petro son los peores”.

10:30 a. m.: La renuncia del ministro de Cultura, Juan David Correa

A través de un comunicado, el ministro le dijo al presidente Gustavo Petro: “ Me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo como Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Le reitero públicamente mi gratitud por el reconocimiento y la invitación a trabajar para el primer Gobierno progresista de Colombia. Ha sido una labor tremendamente enriquecedora para mí”.

El saliente ministro agregó que “el sector cultural queda con un plan quindenial de Cultura, una reforma a la Ley General de Cultura, que espero pueda hacer curso en el Congreso y un fortalecimiento institucional en marcha, así como los planes que usted nos encomendó: la formación artística y cultural en colegios públicos de Colombia, y los proyectos San Juan de Dios y Galeón San José”.



9:25 a.m.: Petro responde a ministros y dice que los consejos serán televisados

En su cuenta de X, el presidente Petro aseguró: "Decidí que se hiciera (el consejo) expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimento. Se prefirió evadir las respuesta y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia".

Indicó que de ahora en adelante los consejos de su gabinete serán televisados, "algunos en cadena otros por TV pública".



8:20 a. m: Juan Fernando Cristo pide la renuncia de los ministros

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció en X, donde manifestó su posición al enrevesado consejo de este martes y dijo que "es insostenible el gabinete cómo está conformado hoy".

En su análisis, el funcionario lamentó el cambio de agenda, la forma como se desarrolló la sesión y los enfrentamientos públicos entre funcionarios. "Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace dos semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor Presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno", escribió.

Salí muy temprano del consejo de ministros anoche por un cuadro gripal fuerte después de ser atendido por el personal médico de la Casa de Nariño. Asistí un tiempo,a pesar de la circunstancia de salud,porque fuimos convocados para discutir varios decretos de la conmoción interior… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 5, 2025

8 a. m.: La renuncia del director del Dapre, Jorge Rojas

En conversaciones con el periodista Daniel Coronell, en emisora W Radio, el saliente director del Dapre Jorge Rojas dijo: “Yo presenté mi renuncia irrevocable, no puedo estar más en el Dapre. Le agradezco al presidente, pero los acontecimientos no me permiten continuar a su lado”.

Jorge Rojas fue nombrado en el cargo el pasado miércoles 29 de enero tras varios cambios en el gabinete ministerial que terminaron con la salida del exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo , el exministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones Mauricio Lizcano y la exministra de Transporte María Constanza García .