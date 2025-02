Así le fue a la inédita transmisión de consejo de ministros de presidente Petro en horario triple A

El presidente Gustavo Petro decidió transmitir, en un hecho inédito, el consejo de ministros desde la Casa de Nariño . El debate, que se realizó este martes y se prolongó durante 6 horas, comenzó con un fuerte reclamo a su gabinete por las tareas que no se han cumplido durante su gobierno.

La particularidad de esta transmisión, cuya idea confesó Petro que la tomó de Cuba, es que se emitió en el llamado horario ‘triple A’ en canales tanto públicos como privadas y también por las redes sociales de la Presidencia.

“La democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar y decidir", dijo Petro cuando se inició la sesión. De inmediato, el mandatario hizo serios reclamos a su gabinete y presentó a Armando Benedetti como jefe de despacho del gobierno, situación que posteriormente fue el centro de la polémica por el desacuerdo de varios integrantes con la posición que asumió el excongresista.

El mandatario respondió, en vivo, a las intervenciones de Francia Márquez y Susana Muhamad. Foto: Presidencia de la República

De hecho, una de las críticas más severas fue de la propia Francia Márquez . "No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando", señaló Márquez.

A este desacuerdo se sumaron, entre otros, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social; Susana Muhamad, ministra de Ambiente; y Alexander López, director de Planeación Nacional.

Benedetti, quien con traje de corbata estuvo todo el tiempo sentado a su mano izquierda, se mostró serio al escuchar las críticas de sus compañeros en la mesa.

En ese punto, Muhamad, al borde del llanto, dijo que "como feminista yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti (...). Ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto".

No obstante, la transmisión en los canales privados fue suspendida por los compromisos comerciales y prosiguió en redes sociales, donde otros ministros tuvieron la oportunidad de participar y discernir sobre las razones por las cuales no han logrado cumplir los puntos del programa de gobierno.

Para ese momento, en las redes sociales ya había varias tendencias sobre lo que estaba ocurriendo: Consejo de ministros, Armando Benedetti, Gustavo Petro, Francia Márquez eran algunos de los temas de conversación.

De acuerdo con las cifras de los canales de transmisión oficial, en el YouTube de la Presidencia el consejo de ministros reportó alrededor 150.000 visualizaciones; en X, 750.000 reproducciones y más de 3.000 comentarios; en tanto, en Facebook, se reportaron unos 4.000 comentarios en el video de la reunión ministerial.

Y, según las mediciones de Kantar Ibope, la transmisión de la alocución presidencial por Canal Caracol fue el cuarto espacio en televisión más visto por los colombianos este martes, detrás del partido entre Colombia vs. Paraguay, la novela 'Escupiré bajos sus tumbas' y Noticias Caracol del mediodía.

🇨🇴#RatingOficial 4 de febrero de 2025 pic.twitter.com/yj8WBjW3Cq — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) February 5, 2025

El presidente Petro defendió el nombramiento de Benedetti, de quien dijo "tiene una virtud que es ser loco, y la locura puede hacer revoluciones" - Captura de pantalla/Colprensa

En este espacio, además, se abordó la relación del Gobierno Petro con Estados Unidos y la situación con los migrantes, en un punto que tuvo un intercambio de palabras álgido entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia, quien completa una semana como la nueva canciller.

Otros asuntos que se abordaron en la discusión fueron la transición energética, la política de paz y la guerra con el Eln, pero -ante todo- la respuesta de Petro a su decisión de la llegada de Benedetti.

Las reacciones al consejo de ministros

La transmisión inédita de un consejo de ministros, idea que el presidente Petro dijo que se repetiría, fue debatida por congresistas colombianos, quienes expusieron sus opiniones en redes sociales.

Por ejemplo, Ariel Ávila, de la Alianza Verde, señaló que “fue un tiro en el pie” y manifestó que “la ruptura es muy profunda”, haciendo énfasis en los notorios desacuerdos en algunas decisiones de Petro.

La propia canciller Sarabia manifestó que el consejo de ministros es la instancia para definir cómo cumplirles a los colombianos y colombianas. “Hoy no lo hicimos y desdibujamos este espacio. Es una noche para reflexionar”, añadió.

La tensión en el consejo de ministros de este martes puede tener varios desenlaces en algunas de las personalidades que ayer estuvieron sentados en la mesa. Jorge Rojas, director del Dapre, presentó su carta de renuncia tras ocupar este cargo por escasos días. Y Carlos Carrillo, director de la UNGRD, anunció que presentará su carta de renuncia protocolaria; sin embargo, esto no significa que saldrá del cargo.

