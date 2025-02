Exdirector del Dapre, Jorge Rojas, y Gustavo Bolívar hablan del polémico consejo de ministros

El exdirector del Dapre, Jorge Rojas, y el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar , hablaron en Noticias Caracol en vivo sobre el consejo de ministros que fue televisado el pasado jueves y que causó polémica debido a las discusiones por parte de algunos funcionarios.

Rojas, quien solo llevaba 6 días como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y renunció tras el consejo, afirmó que "cuando uno es funcionario público y responde a un interés nacional y a unas convicciones, uno siempre tiene que llevar debajo del brazo su renuncia".

(Lea también: Así fue el choque entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia en consejo de ministros dirigido por Petro ).

Dijo, además, que su tiempo en esta entidad "había terminado" y que los funcionarios "no se deben anclar a esos cargos públicos". "Si uno tiene alguna diferencia la hace manifiesta renunciando", añadió.

Publicidad

Por otro lado, Rojas calificó la decisión de transmitir en vivo los consejos de ministros como "audaz" y como una idea "buena".

#Política | Sobre nombramiento de Laura Sarabia y Armando Benedetti, Jorge Rojas, exdirector del Dapre, señala que “si uno tiene alguna diferencia la hace manifiesta renunciando”.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/mSuRPkMrFj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 6, 2025

"De manera lamentable se desvió en otra discusión que no era la que estaba prevista, pero el país pudo ver, por decisión del Presidente, cómo estamos, nuestras dificultades y diferencias. (...) Hay que prepararlo muy bien, yo quisiera que esos consejos le hablaran a la ciudadanía de cómo va el Gobierno", afirmó.

Publicidad

En la entrevista, el exfuncionario aclaró que aún apoya el proyecto político y el "gran liderazgo" del presidente Gustavo Petro, a quien conoce hace más de 35 años, y recalcó la importancia de la "unidad" alrededor del mandatario: "El país no puede volver atrás, yo creo en esto proyecto político, debemos reconocer y superar autocríticamente lo que no se ha hecho bien, pero tenemos que potenciar esa visión del país para que siga avanzando".



Gustavo Bolívar habla del consejo y de su relación con Laura Sarabia

Por su parte, el director del DPS, Gustavo Bolívar, manifestó que antes del consejo de ministros varios miembros del gabinete habían discutido su "inconformismo" con los nuevos nombramientos de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y Laura Sarabia como canciller. Iban a hablar con el Jefe de Estado sobre el tema.

"Alguien me dice: 'En 5 minutos entramos al aire'. Entonces esos reclamos y quejas tuvimos que hacerlas en vivo y en directo", afirmó, y contó que Petro decidió hablar sobre "unos reclamos" que tenía por "unas obras".

Aunque dijo que son "cosas que deberían discutirse en privado", celebró la decisión del Presidente de grabar los consejos de ministros.

"Lo celebro, vamos a seguirlo discutiendo. Es un presidente que permite que hablemos, que tengamos disensos, que no es un autócrata, que no está diciendo: 'Al que no le guste, se para y se va', sino que él escucha. Eso es lo bonito de esta democracia", aseguró.

Bolívar, además, enfatizó en que, al igual que varios funcionarios, no ha estado de acuerdo con el nombramiento de Benedetti ni de Sarabia, pero que respeta las decisiones del presidente Petro, con quien tiene "una amistad, una lealtad y un amor".

En medio del consejo de ministros, ambos integrantes del Gobierno cruzaron palabras. - Foto: Presidencia de la República

Publicidad

"Desde que él (Benedetti) entró al Pacto Histórico puse unas alertas. Dije que no me parecía que ni él ni Roy (Barreras) llegaran a un proyecto que le ha prometido al país cambiar las costumbres políticas. Entonces por eso es que nos oponemos cuando pasan estas cosas", afirmó.

Sobre su discusión con Laura Sarabia en el consejo, dijo que fue porque ella dijo que el DPS no había estado presente en la llegada de los migrantes colombianos deportados de Estados Unidos.

Publicidad

"Surgió esa disputa de que ella le dijo al Presidente que nosotros no estamos atendiendo a los inmigrantes retornados que han sido expulsados de Estados Unidos, y yo sabía que sí porque yo había mandado a unos funcionarios", añadió Bolívar.

Recalcó, sin embargo, que "en dos años nunca tuvo un encontrón con Laura" y que "la relación de los dos fue muy respetuosa", enfatizando en que es una "joven brillante que está en ascenso".