Fiscal general dice que ministro Ricardo Bonilla tendrá garantías para ser escuchado

En el marco de lo que fue este viernes 26 de julio la reunión de la Comisión para la Reforma a la Justicia, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, se refirió a la investigación que la entidad adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Habló sobre las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respecto a que quiere ser escuchado por la Fiscalía General de la Nación para aclarar las acusaciones que hay sobre él sobre un posible direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos.

Camargo aseguró que el ministro Bonilla y cualquier otra persona mencionada va a tener las suficientes garantías para ser escuchada en la Fiscalía.

“Como yo lo he dicho desde el día que empezaron a hacer sus revelaciones los señores Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, lo que la Fiscalía viene haciendo es un proceso muy consistente de verificación de sus dichos y la Fiscalía va a adoptar las decisiones que debe adoptar cuando esté preparada para ello”.

La fiscal recordó que el “equipo de investigación viene trabajando en el caso. Aparte del equipo de fiscales hay un equipo de investigadores, que es un equipo robusto, y un equipo de investigadores financieros, y todos ellos están haciendo un trabajo muy serio. Lo que yo espero entregarle al país es un trabajo muy serio y cuando eso esté listo saldrá”.

¿Qué dijo la fiscal Luz Adriana Camargo sobre el escándalo de camionetas de la UNP en la que viajaban disidentes?

Camargo también se refirió al polémico tema de las capturas que se hicieron en un retén en Antioquia a disidentes que viajaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Señaló que lo que está observando en este caso es que si bien en la norma es legal el levantamiento de órdenes de captura para personas que van a apoyar los procesos de paz y las negociaciones de paz y deben tener una agenda destinada a desarrollar esas actividades de negociación de paz, no puede haber una libertad desmedida para que estén por todo el país haciendo actividades ajenas.

Por eso, ella considera que es de vital importancia plantearle al Comisionado de Paz, Otty Patiño, que haya algún tipo de limitación frente a esas personas a las cuales se les ha concedido el levantamiento de las órdenes de captura, como en este caso.

“Yo he repetido muchas veces que se suspenden las órdenes de captura, pero no se suspenden las investigaciones. Lo que pasó en esa caravana es algo que es sumamente complicado porque nos prende una alarma. ¿Qué sucede? Lo que uno entendería cuando se suspenden órdenes de captura para efectos de una negociación es que los negociadores efectivamente estén bajo una agenda, haciendo un proceso de negociación. El tema de desplazamientos por todo el país en este tipo de caravanas nos ponen una dificultad, que yo he dicho debe modular el Gobierno nacional", dijo.

"Estoy haciendo una solicitud para que efectivamente se pronuncien respecto a posibles eventos de flagrancia que, en mi concepto, en el marco de la ley para la paz total y en el marco de las peticiones que hace el Gobierno para la suspensión de órdenes de captura presentes y futuras, porque así está regulado en la ley, efectivamente están quedando involucrados esos escenarios", agregó.

La fiscal también expresó que "importaría que nos sentemos a pensar seriamente si no existen unas limitaciones de desplazamiento con efectos de la mesa, como yo entendería que debería suceder, sino que existe una posibilidad de que quienes tienen suspendida la orden de captura estén desplazándose por todo el país, seguramente que el Gobierno lo tendrá que modular en sus futuras peticiones y lo tendremos que modular en las suspensiones de captura que tenemos hoy con fines del proceso de paz".

"Las solicitudes se las hace el Alto Comisionado para la Paz, ese es el procedimiento. Los grupos armados que están en negociaciones en el marco de paz total escogen a sus representantes y a través de la Oficina del Alto Comisionado, con base en el marco legal, se hace la solicitud a la Fiscalía para que se suspendan las órdenes de captura presentes y futuras. Así está en el marco legal”, concluyó la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

