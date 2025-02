Francia Márquez y Susana Muhamad rechazan ante Petro el nombramiento de Armando Benedetti

Momentos de tensión se vivieron este martes durante el consejo de ministros del Gobierno de Gustavo Petro, el cual fue transmitido en señal abierta por decisión del Ejecutivo. El jefe de Estado adelantó el encuentro con su gabinete e hizo un corte de cuentas de cada una de las carteras.

Sin embargo, cuando le dio paso a los miembros del gabinete, tanto la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, así como la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le expresaron al jefe de Estado su desacuerdo ante el nombramiento de Armando Benedetti, quien este martes llegó al cargo de jefe de despacho del presidente.

#Atención | "No comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas": la vicepresidenta Francia Márquez se dirigió a Petro rechazando el nombramiento de Armando Benedetti. Además, habló de malos tratos por parte de Laura Sarabia.



— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 5, 2025

"No comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas", dijo Francia Márquez sobre Benedetti en el consejo de ministros. "No me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, a quien le he tenido que decir respéteme que soy la vicepresidenta", comentó minutos antes la vicepresidenta.

Minutos después, a ese llamado se sumó Muhamad. "Como feminista yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti (...). Ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto", afirmó la ministra Susana Muhamad sobre Sarabia y Benedetti.

"No me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti": ministra Susana Muhamad



— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 5, 2025

Noticia en desarrollo.