Gustavo Bolívar revela que presentó su renuncia protocolaria: no descarta ser candidato presidencial

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar , indicó que presentó la renuncia protocolaria a su cargo el pasado 10 de febrero, luego de que el presidente Gustavo Petro les solicitara la renuncia a los miembros de su gabinete.

Además, dijo que, si el Jefe de Estado acepta su renuncia, no descarta ser candidato en las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en 2026.

"Tengo una carta de renuncia en presidencia hace dos semanas, desde el 10 de febrero el Presidente de la República tiene en sus manos mi carta de renuncia, solo que no he recibido respuesta de su parte", indicó Bolívar en un video en su cuenta de X.

Afirmó que de esta respuesta depende la decisión de si se lanza o no a las elecciones. Sin embargo, dijo que "la probabilidad es alta" debido a los resultados de las más recientes encuestas sobre la intención de voto de los colombianos.

"Vienen creciendo desde el mes de octubre", aseguró, y dijo que también ha crecido la probabilidad de ser el candidato ganador en la consulta del Pacto Histórico.

"De todas maneras lanzar una candidatura presidencial es algo muy serio, yo tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar con asesores que tengo, amigos de la vida. Sin embargo, depende de esa charla con el Presidente de la República que se tendría que dar sí o sí estos días. Todo a su tiempo, cada día lleva su afán, por ahora sigo aquí, si el Presidente me lo permite hasta el 5 de marzo", añadió.

Gustavo Bolívar. Redes sociales

Gustavo Bolívar habló del consejo de ministros

Luego del consejo de ministros que fue televisado el pasado 5 de febrero, en el cual se evidenciaron fuertes diferencias de algunos miembros del gabinete, el director del DPS habló con Noticias Caracol en vivo sobre sus perspectivas sobre lo sucedido.

Manifestó que antes del consejo habían discutido su "inconformismo" con los nuevos nombramientos de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y Laura Sarabia como canciller. Iban a hablar con el Jefe de Estado sobre el tema.

"Alguien me dice: 'En 5 minutos entramos al aire'. Entonces esos reclamos y quejas tuvimos que hacerlas en vivo y en directo", afirmó, y contó que Petro decidió hablar sobre "unos reclamos" que tenía por "unas obras".

Aunque dijo que son "cosas que deberían discutirse en privado", celebró la decisión del Presidente de grabar los consejos de ministros.

"Lo celebro, vamos a seguirlo discutiendo. Es un presidente que permite que hablemos, que tengamos disensos, que no es un autócrata, que no está diciendo: 'Al que no le guste, se para y se va', sino que él escucha. Eso es lo bonito de esta democracia", aseguró.

