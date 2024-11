Hija de Iván Name, María Clara Name, declara ante Corte Suprema por escándalo de UNGRD

La concejal de Bogotá María Clara Name llegó este miércoles 14 de noviembre a la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración como testigo dentro de la investigación por el escándalo de la UNGRD, en el que se ha visto vinculado su papá, el congresista Iván Name, que supuestamente recibió coimas cuando fungió como presidente del Senado para aprobar proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la investigación, el senador le habría dado parte del dinero que presuntamente recibió de la UNGRD a su hija para la campaña como concejal de Bogotá. Así mismo, se indaga si el representante Andrés Calle, que fue presidente de la Cámara, también habría destinado los recursos que supuestamente obtuvo como coima para las campañas políticas de su padre y hermano.

María Clara Name no puede ser investigada por la Corte Suprema de Justicia

La sala de instrucción del alto tribunal la citó en calidad de testigo, pues no tiene potestad para investigar a cabildantes. En el caso de que se evidencie que hubo irregularidades, procederá a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.

Al llegar a la Corte Suprema de Justicia, María Clara Name se limitó a decir que “me ha llamado la Corte y entraré a dar las declaraciones que ellos me preguntarán. Me voy a limitar a las declaraciones que la Corte me solicite”.

Gabriel Calle Demoya y su hijo Gabriel, padre y hermano de Andrés Calle, que fueron candidatos a la Alcaldía de Montelíbano y la Gobernación de Córdoba, respectivamente, deben asistir este viernes 15 de noviembre.

Otros políticos llamados a declarar por escándalo de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia también citó a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz) y Juan Diego Muñoz Cabrera (exrepresentante a la Cámara).

Iván Name y Andrés Calle deberán asistir la próxima semana al alto tribunal para declarar si recibieron o no los dineros de la UNGRD y si hicieron algo en favor de los proyectos gubernamentales presentados ante el Congreso.

"Quiero celebrar que la Corte Suprema haya abierto una investigación formal a mi nombre y actuación por hechos en que se me ha señalado y que han llevado a formular dos tipos penales, honorables senadores", expresó Name tras el llamado de la corte y que podría enfrentar los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

“Nunca recibí nada ni pedí ni me fue ofrecido para que beneficiara las reformas del Gobierno. Por el contrario, en la plaza pública hasta el presidente (Gustavo Petro) me ha señalado como causante de sus derrotas en las reformas y no porque sean las de él. Las reformas políticas que han venido aquí de otros gobiernos también se han hundido como se va a hundir la reforma a la política que ha presentado este Gobierno por segunda vez y las hundimos en todos los gobiernos pasados cuando quisieron hacer aquí un club exclusivo”, ha manifestado constantemente.

Iván Name, expresidente del Senado de la República - Archivo

Según la denuncia del exdirector y exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, estos dos congresistas habrían recibido 4 mil millones de pesos.